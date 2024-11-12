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NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺今（12）日在主場迎戰沙加緬度國王，馬刺此戰靠著狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama全場砍下全場最高34分，且連2戰個人皆飆進6記三分外線，在外圍的影響力越來越大，本場比賽首節結束以22：26落後的馬刺，在第二節開始展開反攻，明星控衛Chris Paul在場上屢屢傳出漂亮助攻，馬刺二節開局打出一波10：2的攻勢，硬是逆轉比數，隨後，半場結束馬刺以60：55領先。雙方易籃再戰後，第三節國王隊團隊手感不理想，搭配上Wembanyama在禁區坐鎮的影響力實在太大，國王單節僅得到16分，三節結束後馬刺以84：71取得雙位數領先。來到末節比賽，馬刺在主場沒給對手可能逆轉比賽的機會，本場比賽馬刺狀元郎Victor Wembanyama狀態相當火熱，全場出戰34分鐘，共出手22投13中，；老將Chris Paul貢獻12分6籃板11助攻，菜鳥後衛Stephon Castle得到10分4籃板6助攻。而賽後根據美媒統計，今天馬刺與國王隊的比賽結束後，這是，在NBA歷史上僅次於Luka Doncic（18次）和LeBron James（12次）。