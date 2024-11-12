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▲女大學黑絲黑短裙賭場打工當荷官 中警帶回43人查辦(圖/記者鄧力軍翻攝)

台中市北區台中科大與中國醫大附近一家德州樸克協會「掛羊頭賣狗肉」，並請年輕貌美的女大學生身著黑色短裙、黑絲襪擔任荷官，實際從事賭博。中市警第二分局育才派出所於11月7日晚間9時12分許展開突擊查緝，逮捕洪姓負責人、5名女性荷官等14名經營者及43名賭客；警詢後依刑法賭博罪移請臺中地檢署偵辦。第二分局將持續向上溯源追查幕後金主來源，擴大偵辦。此次查獲的非法賭場今年6月起就開始在台中科技大學與中國醫藥大學之間中華路上，並與附近其他高中、大學距離均不遠，以「某撲克競技協會」為掩護，暗中從事賭博活動，並請年輕貌美的女大學生身著黑色短裙、黑絲襪擔任荷官，誘使民眾參與不法行為。員警經長期蒐證，取得賭博證據後，檢卷向臺中地檢（院）聲請搜索票，隨後在該店假借舉辦錦標賽吸引大量賭客時段，突擊搜索，一舉查獲犯嫌洪姓犯嫌等14人共同經營職業賭場及蕭姓賭客等43人正在從事賭博行為，當場扣押錦標賽表格、現金新臺幣27萬6,000元、員工打卡單、撲克牌、籌碼、對講機、點鈔機等多項證物。第二分局特別提醒市民，從最早麻將社、部分桌遊館掛羊頭賣狗肉及近年時興的德州撲克牌體驗館，業者一再變更名稱及虛構營業項目，但店內除賭博及賭具外，無其他服務，令人懷疑除供賭博抽頭外，如何負擔店租、人事等營運成本？參與賭博不僅違法，還會使參與者遭受經濟損失，進而引發家庭失和、財務危機等社會矚目問題。根據統計，許多賭客因賭博負債累累，甚至涉及高利貸，對自身及家庭都造成極大影響。更呼籲市民遵守法律，遠離賭博陷阱，避免一時衝動陷入無法自拔的情境。市民若發現任何疑似賭博場所或相關活動，請立即通報警察，共同維護社會的安全與秩序。