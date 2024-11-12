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2024世界棒球12強錦標賽，預賽A組率先中華隊所在的B組開打，而前兩日賽程結束後，6支球隊的戰績皆為1勝1敗，形成「互咬」局面。而今日來自中南美洲的勁旅委內瑞拉則對陣美國隊，，目前在A組與巴拿馬戰績同為2勝1敗。委內瑞拉此戰團隊打擊率先發動攻勢，在3局下靠著2支安打串聯，再加上後續的高飛犧牲打先馳得點，取得1：0領先。來到4局上半，美國隊很快做出回應，首名上場打者、，美國順利將比分扳平，但4局下半委國再靠著Diego Castillo的適時二壘安打，將比數再改寫為2：1。6局上勝騎士因為自己的一次傳球失誤，讓美國隊壘上跑者攻佔三壘，隨後美國再靠著高飛犧牲打將比數追平為2：2。但來到6局下，委內瑞拉迅速給予火回應，開局安打和保送後，並靠著短打推進上二三壘，下一棒Herlis Rodriguez敲出適時打出中外野的落地安打，送回委內瑞拉的超前分，9局上委內瑞拉面臨危機，後援投手在被敲出安打後，接連投出3次保送，讓美國兵不血刃擠回1分，不過接下來Carlos Perez即時回穩，連續飆出2次三振化解滿壘危機，終場委內瑞拉就以5：3擊敗美國，在A組目前與巴拿馬戰績同為2勝1敗。總計統一獅隊洋投勝騎士，今日代表委內瑞拉出戰美國隊，，最終也順利拿下勝投。