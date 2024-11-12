2024世界棒球12強錦標賽，預賽A組率先中華隊所在的B組開打，而前兩日賽程結束後，6支球隊的戰績皆為1勝1敗，形成「互咬」局面。而今日來自中南美洲的勁旅委內瑞拉則對陣美國隊，委內瑞拉靠著中職統一獅隊的洋投勝騎士（Mario Sanchez）繳出6局飆出10次三振，且僅失2分的優質先發，終場委內瑞拉就以5：3擊敗美國，目前在A組與巴拿馬戰績同為2勝1敗。
美國隊大物新秀Matt Shaw 面對勝騎士開轟
委內瑞拉此戰團隊打擊率先發動攻勢，在3局下靠著2支安打串聯，再加上後續的高飛犧牲打先馳得點，取得1：0領先。來到4局上半，美國隊很快做出回應，首名上場打者、來自芝加哥小熊小聯盟體系的大物新秀Matt Shaw，鎖定勝騎士一顆稍微失投的變化球，一棒將球扛出中左外野大牆，美國順利將比分扳平，但4局下半委國再靠著Diego Castillo的適時二壘安打，將比數再改寫為2：1。
6局上勝騎士因為自己的一次傳球失誤，讓美國隊壘上跑者攻佔三壘，隨後美國再靠著高飛犧牲打將比數追平為2：2。但來到6局下，委內瑞拉迅速給予火回應，開局安打和保送後，並靠著短打推進上二三壘，下一棒Herlis Rodriguez敲出適時打出中外野的落地安打，送回委內瑞拉的超前分，隨後委國再用小球戰術成功發揮效用，單局進帳3分，取得5：2領先。
9局上委內瑞拉面臨危機，後援投手在被敲出安打後，接連投出3次保送，讓美國兵不血刃擠回1分，不過接下來Carlos Perez即時回穩，連續飆出2次三振化解滿壘危機，終場委內瑞拉就以5：3擊敗美國，在A組目前與巴拿馬戰績同為2勝1敗。至於此戰落敗的美國隊，戰績變為1勝2敗，要在A組出線情勢不利。
勝騎士今日主投6局 僅用74球飆10三振
總計統一獅隊洋投勝騎士，今日代表委內瑞拉出戰美國隊，先發主投6局僅用了74顆球，相當精簡，並飆出多達10次三振，沒有投出四壞球，失掉2分，這2分皆為自責分，最終也順利拿下勝投。
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委內瑞拉此戰團隊打擊率先發動攻勢，在3局下靠著2支安打串聯，再加上後續的高飛犧牲打先馳得點，取得1：0領先。來到4局上半，美國隊很快做出回應，首名上場打者、來自芝加哥小熊小聯盟體系的大物新秀Matt Shaw，鎖定勝騎士一顆稍微失投的變化球，一棒將球扛出中左外野大牆，美國順利將比分扳平，但4局下半委國再靠著Diego Castillo的適時二壘安打，將比數再改寫為2：1。
6局上勝騎士因為自己的一次傳球失誤，讓美國隊壘上跑者攻佔三壘，隨後美國再靠著高飛犧牲打將比數追平為2：2。但來到6局下，委內瑞拉迅速給予火回應，開局安打和保送後，並靠著短打推進上二三壘，下一棒Herlis Rodriguez敲出適時打出中外野的落地安打，送回委內瑞拉的超前分，隨後委國再用小球戰術成功發揮效用，單局進帳3分，取得5：2領先。
9局上委內瑞拉面臨危機，後援投手在被敲出安打後，接連投出3次保送，讓美國兵不血刃擠回1分，不過接下來Carlos Perez即時回穩，連續飆出2次三振化解滿壘危機，終場委內瑞拉就以5：3擊敗美國，在A組目前與巴拿馬戰績同為2勝1敗。至於此戰落敗的美國隊，戰績變為1勝2敗，要在A組出線情勢不利。
勝騎士今日主投6局 僅用74球飆10三振
總計統一獅隊洋投勝騎士，今日代表委內瑞拉出戰美國隊，先發主投6局僅用了74顆球，相當精簡，並飆出多達10次三振，沒有投出四壞球，失掉2分，這2分皆為自責分，最終也順利拿下勝投。