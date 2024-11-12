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媒體人璩美鳳今（12）日親自出面控訴民眾黨主席柯文哲，在2022年10月5日的新聞會議中，當眾對她性騷擾、撫摸手臂，還稱讚她「皮膚好好喔！」對此，民眾黨副秘書長許甫重新翻出璩美鳳當年的《獨家報導》私密光碟案；並質疑今年1月璩美鳳還跟許甫聯繫，急著要參觀位在新莊的柯文哲競選總部，言談間「完全感覺不出來」她對柯文哲有傷心、憤怒。民眾黨副秘書長許甫今午在自家YT《民眾之聲》表示，璩美鳳是當年《獨家報導》光碟案的受害者，該雜誌也因此吃上官司、後續營運不良，「璩美鳳可說是《獨家報導》關燈人。」許甫還狂酸：「今天我們很擔心她會不會變成另一個週刊的關燈人。」許甫並爆料，璩美鳳任職總編輯的「壹傳媒」（前身為毅傳媒），2022年的確有找柯文哲提案做宣傳。她說性騷擾事件發生在當年10月，但11月許甫銜柯文哲之命，繼續跟璩美鳳對接相關提案的時候，「我完全沒有覺得璩美鳳對柯文哲本人有什麼不滿、不高興，甚至還諸多誇讚。」許甫表示，今天性騷擾新聞曝光他非常驚訝，因為今年1月10日晚間，璩美鳳還頻傳訊息、狂打電話給他，說她希望隔天、也就是1月11日上午到柯文哲位於新莊的競選總部參觀，希望能安排人員接待她等等。許甫更把手機收到的訊息，出示給節目來賓媒體人楊文嘉跟民眾黨不分區立委被提名人邱慧洳看。許甫強調，若有覺得不舒服，民眾黨也尊重尋求管道申訴。但他跟璩美鳳溝通交談時，確實感覺不出璩美鳳對柯文哲有傷心、憤怒或是對藍白合破局感到失望的情緒，如果真是如此，「為何急著要來參觀柯文哲競選總部呢？」