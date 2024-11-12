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由國民黨立委翁曉玲等人提案的《憲法訴訟法》，引起多名律師不滿，號召民眾上街守護憲法。民進黨今（12）日表示，翁曉玲為首的藍白立委聯手修法，癱瘓憲法法庭，打破憲政體制最後一道防線，讓立法權為所欲為；律師陳又新則認為，翁曉玲修法有明確的目的，旨在破壞中華民國台灣現在的權力分立跟制衡制度。民進黨今由發言人戴瑋姍、律師黃帝穎、律師陳又新共同召開「才違憲又毀憲？藍白惡修憲訟法，癱瘓憲法法庭」記者會。戴瑋姍指出，此次翁曉玲所提修正《憲法訴訟法》的舉動，赤裸裸就是政治鬥爭下的提案修法，而對照翁曉玲過去「我就是比你大」言論，以及藍白立委杯葛大法官人事同意權的行徑，擺明癱瘓憲法法庭運作，恣意將立法權獨大，企圖將立法權凌駕在司法權之上。戴瑋姍批評，翁曉玲為首的藍白立委聯手修法，癱瘓憲法法庭，打破憲政體制最後一道防線，讓立法權為所欲為，可謂藍白毀憲藍白亂政，這樣的亂象非常可怕。黃帝穎指出，此次立委翁曉玲所提案修法的重點，第一，是將現有總額改成法定總額，現有總額是指目前有多少法官都可以開庭，若改成法定總額，即是將15名大法官名額鎖死；第二，鎖死後再加一個2/3條款，亦即，要有10名大法官才能開會，這將導致藍白杯葛大法官人事案，讓大法官永遠開不成庭，將使司法權停擺。黃帝穎直言，翁曉玲在國會擴權法案修法時，已有違憲前科，什麼的人會害怕大法官，就是有違憲前科的人，簡單比喻，憲法法庭大法官是憲法警察，若有人企圖要違憲、跨越紅線，警察會吹哨、阻擋，而有違憲前科的人最害怕就是大法官，因為深怕再次被大法官宣告違憲，為了擴權、毀憲亂政，不被監督、不被制衡。陳又新表示，翁曉玲修法有明確的目的，旨在破壞中華民國台灣現在的權力分立跟制衡制度，觀察古今中外歷史，制度運作順利關鍵在各項權力要互相制衡，但翁曉玲版本一直在強調立法權至高無上的地位，如同中共人民代表大會、朝鮮、蘇聯、台灣威權時期的國民大會，這些權力表面代表人民授權，但事實上任何權力至高無上就沒有人可以制衡，無一例外都會是獨裁。陳又新批評，翁曉玲修法基本核心就是獨裁國家建立的過程，第一步從國會擴權法案，欲擴張權力，但被司法權被宣告違憲制衡，所以第二步修法企圖削弱司法權，修法讓大法官無法用現有人數做決定，必須以法定人數15人的2/3，10人出席做成有效的憲法判決，接著再利用不通過大法官人事權封鎖運作，導致無人可制衡立法院做出的各種荒謬決定，民主運作順暢就是靠彼此監督制衡，任何想破壞制衡的人，都該懷疑是誰在背後指使如此毀憲的作法，可說是司馬昭之心路人皆知。