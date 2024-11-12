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由國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今（12）日發布罷免議題的相關調查。調查結果顯示，高達58.9%的民眾並不認同現行25%的罷免門檻。羅智強認為，罷樑後民心發生改變，對「選輸不服，翻桌重來」相當反感，因為許多民眾看到罷免提議方的荒腔走板，不只讓保護市產的市長受到政治騷擾，更浪費基隆市超過3000萬的公帑。根據民調結果，針對「依現行選罷法，無論公職人員的當選票數有多高，罷免時只要有 25%的選民投下同意罷免票，就可能將其罷免。請問您贊不贊成此種少數即可否決多數的規定嗎?」有58.9%的民眾並不認同，28.4%同意，12.3%沒意見。另外，對於「同意票應高於被罷免者當選的票數，避免經多數選票選出的公職人員被少數民意罷免」，有56.6%支持，29.9%不支持，13.4%沒意見。有關「執政黨有可能對在野黨立委發動全面大罷免，請問您認為發動大罷免對國家安定是有利還是不利?」有70%認為不利，16.7％％認為有利，12.9%沒意見。本次調查由新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會共同委託趨勢民意調查股份有限公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話調查方式。訪問期間自113年10月30日至11月1日，共成功訪問1,090份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負2.97%之間。