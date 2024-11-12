我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電影《紅衣小女孩2》2017年上映，曾到卡多里樂園取景拍攝。（圖／台中新聞局提供）

▲KID（左）聽到小馬（右）重提當年的卡多里樂園，立刻變臉不想談。（圖／我是小馬 A Man in his Cave提供）

▲CIRCUS當初由廖人帥（左起）、EASON、小馬、KID組成，如今4人各自在不同領域耕耘。（圖／CIRCUS臉書）

台中廢棄遊樂園「卡多里樂園」靈異事件頻傳，更有「猛鬼樂園」的稱號，是恐怖電影《紅衣小女孩2》的取景地。昨（11）日一群大學生前往該處探險，驚見裡面一處廢棄房間有一具女屍，讓學生們嚇壞報警。事實上，男星KID（林柏昇）也曾和前團體CIRCUS到卡多里探險，當時幾人連續擲出4點的骰子，諧音近似「死」，讓他們嚇壞離開現場，至今KID對此事也都閉口不談，恐怕內心留下極大陰影。KID當年和廖人帥（LEO）、黃尹宣（EASON）、小馬（林家緯）組成搞怪團體CIRCUS，經常拍一些冒險挑戰題材的影片，幾人也曾在2007年前往卡多里樂園探險，當天氣氛陰森又下雨，讓幾人都有點害怕，一路看到旋轉木馬、鬼屋後，又到了傳說中死過60人的「斷軌雲霄飛車」所在地。當時他們想透過擲骰子決定誰去走鐵軌，怎料連續擲出4次4點，諧音「死死死死」，讓幾人嚇壞。其實當時適逢鬼月，他們心裡覺得毛毛的也決定趕快離開此地，但在撤退途中，廖人帥又意外發現詭異巧合，他的衣服是閃電圖案，似乎對應他們剛剛遇到的大雷雨；KID的衣服是大象圖案，跟入口附近旋轉木馬上的動物一樣；小馬身上則有4顆骷顱頭的圖案，對應擲出第4個4點的他，本來若是去走斷軌恐發生意外，種種聯想讓他們毛骨悚然。後來團體CIRCUS解散，幾人也都各奔東西，就沒再提過此事。直到2020年，定居瑞典的小馬與KID跨海講電話，又提到卡多里樂園，才讓KID瞬間臉色大變，安靜一陣子後對小馬說：「不是說好不要講這種事情」，隨即表示不想錄了就掛電話，不願再提當年的恐怖回憶，似乎是內心留下極大陰影，此事也讓卡多里樂園的靈異傳聞再添一筆。而昨日在園區內發現的女屍身分是40多歲林姓女子，據悉她與丈夫離婚後精神狀況不佳，鮮少與家人聯絡，已經失聯約一週時間了，屍體被發現時早已腐敗，目前警方初判不是他殺，具體死因還要等屍檢出爐。而60人被斷軌害死的傳說也恐有誇大，因為當時雲霄飛車最多只能承載30多人，60人的說法從何而來已無從考證。