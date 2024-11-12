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洛杉磯湖人昨天在主場迎戰多倫多暴龍，在一次攻防中，「詹皇」LeBron James用力將球砸向對方24歲小將Ochai Agbaji，還直接正中頭部，引起網友熱議，開玩笑說，「NBA躲避球大賽開打」，不過James並未犯規。這一幕發生在底線位置附近，湖人隊友打算傳球給James，但搶先被Agbaji給干擾，James移動步伐搶球，導致重心不穩，在要跳出底線出界前，他將手上的球用力砸向對手，儘管Agbaji有意識到James接下來的動作，但縮著身體還是被球給砸中頭部。James這一砸並未犯規，許多籃球員會在自身快要跌出場外時，將手上的球砸向對手身體，盼球能直接出界，以保留球權，有時砸得不夠大力反而會被有準備的敵人直接收下。只是這一次剛好正中Agbaji的頭部引起網上熱議，有些網友心疼Agbaji，「看起來超痛」，有些網友開玩笑說，「NBA躲避球大賽開打」，或是虧James「明明站得很穩，怎麼故意砸人呢」，不過好在Agbaji也並未因此受傷。