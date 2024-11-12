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▲夏于喬纖腿直逼Rosé。（圖／記者嚴俊強攝）

▲曾少宗（左）有次在夏于喬（右）面前吹氣球，不小心射在她臉上。（圖／記者嚴俊強攝）

夏于喬和曾少宗今（12）日出席新戲《糟糕！我又吸走別人的念頭了！》首播記者會，下週就要搶金馬影后，夏于喬從今年3月到現在已經默默瘦了5公斤，她表示還要繼續努力直到典禮那天，「我想瘦到跟面紙一樣！」而她的纖腿已經直逼韓國大勢女團「BLACKPINK」Rosé的牙籤腿了。夏于喬以《小雁與吳愛麗》入圍金馬影后，但電影票房不如預期，她和導演老公林書宇常在社群平台抒發心情，她今表示目前已經對數字看淡，「因為快下檔了！也沒什麼了，現在還進戲院看的，我都是抱著感恩的心。」11月23日就是金馬獎，夏于喬目前積極減肥中，「我希望又瘦又白像一張面紙一樣！」她分享3月拍《糟糕！我又吸走別人的念頭了！》時，跟現在已經瘦了5公斤，「那時候太多人說我胖了，經紀人也看不下去，被她唸到一個程度就會覺得好啦，開始運動，找營養師，現在回頭看真的嚇傻，原來5公斤真的差很多。」仔細看變瘦後的她，不僅嬰兒肥消失，一雙美腿也讓人想到之前在時裝周被拍到驚人「牙籤腿」的Rosé。曾少宗在劇中擁有超能力，可以吸走別人負能量，再吐進氣球裡面放掉，他為此去文具店買各種氣球回家練習吹，他分享有次排練，想跟夏于喬炫耀自己現在很會吹氣球，「結果氣球就飛出去射到她臉上，超尷尬的！」他還因此練到手脫皮。有趣的是，曾少宗在劇裡飾演母胎單身，他笑說最難的是要想像處男是什麼感覺，「我『成年』得比較早，有點難一直在回想。」關於可以吸走別人負能量這件事，其實就是在講高敏感族群，只是用超能力包裝把它具象化。