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民眾黨主席柯文哲遭指控在2024大選期間對媒體人璩美鳳性騷擾，不僅有肢體接觸，還事後傳訊稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「絕對聘你當國安會副秘書長」，對此宣明智公子宣昶有出面證實此事，讓台北市議員游淑慧表示，正在地上找眼鏡碎片，或許單純限制了想像，一個政治人物在媒體前高度曝光10年，難道到頭來，大家看到的只是假象嗎？還是覺得很難想像，不勝唏噓。對於柯文哲遭控性騷，游淑慧說，自己跟某位不喜歡柯的長輩說，這也太瞎了，這樣人格毀滅大可不必，而對方也說，「又不是腦袋壞掉，政治人物敢做這種事，不相信」。游淑慧表示，可能有很多人如同她們兩位一樣，即便算柯黑也不相信柯文哲貪財又好色。結果剛剛看到友柯的知名企業界人士之子，公開受訪此事，「現在的我正在地上找眼鏡碎片」。游淑慧指出，或許單純限制了大家的想像，一個政治人物在媒體前高度曝光10年，難道到頭來，大家看到的只是假象嗎？還是覺得很難想像，不勝唏噓。