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▲大樹藥局推出活動，只要購買「36罐奶粉+20盒營養品」可兌換PS5。（圖／大樹藥局提供）

老公帶兒子出門，回家竟然抱回一台PS5？近日有網友在網路社群分享，，不少網友質疑真實性，甚至有人直接到大樹藥局門市想買奶粉尿布換PS5；大樹藥局今（12）日乾脆「弄假成真」，推出購物兌換PS5的活動，即日起至11月19日，日前一名網友在Threads貼出，並寫道貼文瞬間竄紅，不少網友秒懂老公「買了遊戲機，但故意說是換到」的操作，紛紛刻意反串幫腔：「」、「是的沒錯，我是那間大樹的店員，你老公中獎拿到了免費的PS5 Pro。」想不到一篇逗趣的發文，經過一整夜網友的熱議，大樹藥局今天就透過粉專發文「不要再問了！是真的」，宣布舉辦「購物換PS5的活動」，，活動時間為即日起至11月19日，但第一波限量10台PS5 ，數量有限，送完為止。要特別留意的是，大樹藥局向《NOWnews》表示，本次活動購買的奶粉和保養品，有，消費者如果想參與活動，需和門市人員進行確認。至於網友在Threads貼出的是「抽中PS5 Pro」，；此外，11月19日首波兌換結束後，是否還會有更多類似活動，大樹藥局官方回應「會以粉專發佈訊息為主，敬請期待。」