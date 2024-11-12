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▲中國大陸出口「湯匙及鏟子」檢出容器具-溶出試驗不符規定。（圖／食藥署）

衛福部食品藥物管理署執行邊境檢驗，今（12）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，共有16件產品違規，其中由大江生醫股份有限公司從荷蘭進口的「冷凍白醋栗」檢出農藥殘留違規、日本出口的「鮮哈密瓜」、「鮮柿子」、「蜜柑」農藥殘留含量不符規定，以及城市綠洲從中國大陸進口的「湯匙及鏟子」溶出試驗不符規定。食藥署今日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，16件違規產品，分別有日本出口「蜜柑」、「鮮哈密瓜」、「鮮柿子」，美國出口「伍斯特醬汁」，越南出口「大白菜」、「新鮮青花菜」、「鮮豌豆莢」，印度出口「白芝麻」，中國大陸出口「白蘿蔔」、「山楂」、「冷凍青花菜」，荷蘭出口「冷凍白醋栗」均檢出農藥殘留含量不符規定。而由泰國出口「冷凍旭蟹」和義大利出口「新鮮黑松露」檢出重金屬超標，另菲律賓出口「香蕉乾」檢出含污染物質及毒素不符規定。以及中國大陸出口「湯匙及鏟子」檢出容器具溶出試驗不符規定。根據食藥署檢驗，由大江生醫進口的「冷凍白醋栗」，檢出殘留農藥布瑞莫0.02 ppm、派美尼1.75 ppm，超過「農藥殘留容許量標準」，農藥布瑞莫定量極限為0.01 ppm，派美尼為不得檢出，因不符合食品安全衛生管理法第15條規定，食藥署已將不符容許量標準、食品器具容器包裝衛生標準之商品，依「食品安全衛生管理法」規定退運或銷毀。