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美股四大指數昨（11）日漲跌互見，道瓊工業平均指數、那斯達克指數與標準普爾500指數卻再創歷史收盤新高。但台北股市今（12）日開盤跳空開低，早盤跌超過380點，權值王台積電則是開盤就跌30元來到1055元。台股終場未見拉回，仍收低大跌548點，以22982點作收，失守2萬3關卡，成交量4385億元。儘管美股在美國總統大選後延續漲勢，但台積電ADR表現反黑，跌幅逾3.5%。台積電今日一開盤表現低迷，早盤跌30元至1055元，跌幅超過2%，直至尾盤仍持續走低，終場跌35元至1050元收。鴻海則跌6元至214元，跌幅2.7%。聯發科跌30元至1265元，跌幅2.3%。聯電、台達電則下跌近1%。不過，工業電腦如神達、神準、晟銘電相對抗跌，神達更盤中爆出20萬大量，拉半跟紅柱，終場漲幅達7%，收盤價63.6元。雖然主要電子權值股今日表現普遍弱勢，但航空股逆勢上漲，其中，星宇航空、長榮航空在盤中都漲超過1%，華航小漲近1%。長榮航空終場漲0.25元或0.64%，以39.5元收。星宇航空則以27.7元收，漲0.3元或1.09%