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▲吳大維出席電視劇《糟糕！我又吸走別人的念頭了！》首映記者會，在現場分享育兒經。（圖／記者嚴俊強攝）

58歲男星吳大維2018年和圈外女友結婚，2020年生下女兒，54歲喜當爸的他時常在小紅書分享育兒經，甚至在記者會上催生大家，也透露如果老婆願意的話想再生一個，但也不希望老婆太辛苦，「要問老闆娘，看她怎麼說，不是百分之百沒可能，看哪天她會說『再來一個吧』！」吳大維是很在意規矩的人，生小孩之前非常不喜歡3C育兒，但生了小孩之後，他發現其實很難控制，「我最大敗筆應該就是看iPad！不讓她看，她會一直喊媽媽，但我們可能有事情要處理一下，就想說好啦妳去看吧！但其他還好，換尿布、洗澡都不是問題。」問起要不要生二胎，吳大維說年紀也是問題，「我現在這年紀再生一個的話，我能看他幾年都不知道。」主要還是看老婆願不願意，吳大維對老婆的個資保密到家，連年齡都不敢透露，問起老婆幾歲？吳大維說，「我能說嗎？就說30多啦，請體諒我！」他也曾遇過帶老婆出門，被路人認出說，「帶女兒出來吃飯啊！」或是拿女兒照給同事看，同事回，「你孫女真可愛啊！」讓他無奈解釋，「這是我女兒！」不過他也不至於會走心，就是積極把白頭髮染黑，一根都不放過。