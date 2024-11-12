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▲達拉斯獨行俠隊射手Klay Thompson表示，他不會花太多時間回顧自己在金州勇士的生涯。直言自己轉隊後並沒有和Stephen Curry及Draymond Green聯繫。（圖／美聯社／達志影像）

▲明星射手「K湯」Klay Thompson，本賽季離開金州勇士，與Luka Doncic組成「新浪花兄弟」。（圖／取自Klay Thompson FB）

NBA美國職籃季中錦標賽即將在台灣時間明（13）日正式開打，而金州勇士在季中賽首戰的對手則是達拉斯獨行俠，這也是明星射手「K湯」Klay Thompson在離開灣區之後，首度以客隊球員身分回到勇士主場。而稍早勇士隊老闆Joe Lacob在接受美媒採訪時，，當作告別信的一部分。金州勇士主帥Steve Kerr和老闆Joe Lacob，上周接受美媒《The Athletic》採訪時明確表示，儘管Klay Thompson最後的結局不是在勇士隊待到終老，但這並不會影響K湯過去在勇士隊留下的偉大成就。而Joe Lacob在過去是在2010年末接管勇士，，當時球隊還聘請Jerry West加入管理層並參與重大決策，Lacob和West等人那時也特地前去觀看Klay Thompson的訓練。Joe Lacob稍早在採訪當中回憶起當時的狀況，他表示：「我當時還說你才看了幾分鐘。但West對此沒有多做別的解釋，也許是Klay的投籃，也許是他的腳步，這就是West的風格。」而Joe Lacob對Klay Thompson印象最深刻的畫面，是在2016年西區決賽G6上，當時勇士在系列賽上以2：3落後，第四節開始時球隊還落後8分。但K湯後續在關鍵時刻站了出來，在第四節個人砍下19分，當時Klay Thompson賽後回到更衣室時，Joe Lacob親自在球員通道裡向他「下跪」道謝，後來他就並將這張照片發給K湯，做為離隊後告別信的一部分，Lacob也表示：「。」