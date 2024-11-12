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台中地檢署指派陳祥薇檢察官偵辦「SCP」、「OAT」社群犯罪集團散布販售未成年人性影像並從中牟利之惡行，認定被告黃姓、廖姓、張姓、李姓、江姓等人涉散布竊錄身體隱私部位影片、竊錄性影像、意圖營利散布性影像、意圖營利製造、散布兒少性影像、洗錢等罪嫌；另案陳姓補習班教師涉犯刑法對於未滿14歲之少女為猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位等罪嫌，台中地檢署於11月7日、11日偵查終結，向法院提起公訴並聲請沒收犯罪所得新臺幣73萬6591元，兩案被害人合計達863人。陳祥薇檢察官指揮重案支援中心檢察事務官、內政部警政署刑事警察局、臺中市政府警察局、臺南市政府警察局成立專案小組，查獲Telegram之「SCP」、「OAT」社群上架販售性影像，於113年7月間發動搜?查扣密錄器等犯罪工具，向法院聲請羈押被告黃、廖2人獲准；另偵辦乙案指揮重案中心、刑事局、基隆市警察局亦於同（7）月間發動搜?查扣保特瓶、芳香劑造型偽裝之密錄器等犯罪工具，向法院聲請羈押被告陳男獲准，進而持續擴大偵辦。偵查後發現，被告黃某等人自112年間起在南投縣、臺中市等處之小吃店、桌遊店私自架設微型攝影機偷拍，受害人遍及全台，清查被害人數達833人（含未成年人20人、其餘813人為成年人）。另案追查出「創意私房」社群一名陳姓買家自104?間起利用擔任補習班教師機會猥褻未滿14歲之少女，且在補習班廁所私自裝設秘錄器偷拍未成年學生、任職同事之性影像，並重製及以電腦合成不實性影像無償對外散布，清查被害人數達30人（含未成年人25人、其餘5人為成年人）。陳姓被告所為嚴重侵害被害人性隱私權，使被害人影像於網路空間不斷輾轉?傳，造成被害人難以磨滅之創傷。中檢表示為完善保護性暴力之犯罪被害人，行政院推動跨部會合作之「中華民國刑法」、「犯罪被害人權益保障法」、「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」等性暴力防制四法，台中地檢署將持續強力執法，嚴辦兒少性剝削犯罪產業鏈不法集團，保障被害人權益並防護民眾免於遭人偷拍之恐懼。