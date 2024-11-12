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佐佐木朗希決定挑戰美國職棒大聯盟，成為在媒體和網路上熱議的話題，根據此前的報導，佐佐木對於追隨前輩大谷翔平和山本由伸加盟洛杉磯道奇隊很感興趣，但也國外媒體對此提持否定看法。美國棒球雜誌《Baseball America》就表示，道奇並不需要佐佐木，反而建議他加入其他需要提高票房的球隊，以平衡MLB內部財務不平等的問題。佐佐木朗希本季獲母隊千葉羅德羅德海洋隊首肯，將完成自己的大聯盟夢。擁有大谷翔平和山本由伸等日本球員的道奇，被看好在佐佐木的爭奪戰中領跑。而且由於佐佐木未滿25歲，只能簽小聯盟約，因此球隊需要花費的薪資也不會太多。「道奇隊在過去12個賽季中有11季贏得了國聯西區冠軍，過去20個賽季也曾9次參加國聯冠軍系列賽。道奇隊在球員發展、分析、球探、運動表現以及棒球其他各個方面都表現出色。」《Baseball America》開頭如此寫道。這樣的一支球隊自然會吸引頂尖球星加盟，但文中卻反對此事：「這是因為道奇隊不需要佐佐木朗希，棒球世界在其他地方需要佐佐木。」之後該媒列舉了兩個原因。首先，站在票房面向，道奇隊已經擁有「棒球界最大牌的明星」，大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman和山本由伸。票房非常穩定，但其他球隊需要這樣的台柱，比如說紅人和海盜非別因為得到Elly De La Cruz和Paul Skenes，而在票房上有所成長。另一個則是與轉播權分潤有關，道奇隊的合約是「每年3.2億美元」，但由於近年MLB 的人氣低迷，一些球隊的轉播合約金額約僅有5000萬至7000萬美元。出於平衡聯盟市場和競爭格局的情況下，該媒體做出如此建議。