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▲SUPER JUNIOR－L.S.S.對於成軍後首場跨年活動獻給新北，團員們表示相當期待。（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北跨年壓軸搶先公布！SUPER JUNIOR－L.S.S.12月31日將於淡水獨家開唱。（圖／新北市政府文化局提供）

新北市年度盛事「閃耀新北1314跨河煙火」今(113)年將於12月31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸盛大登場，活動場域橫跨淡水與八里兩岸，是全臺唯一的跨河盛宴，將再度成為旅遊必訪熱點！跨河煙火的重頭戲，同時也是全臺樂迷引頸期盼的音樂晚會，將由SUPER JUNIOR－L.S.S.(利特、神童、始源)擔任壓軸卡司，帶來震撼的勁歌熱舞，為新北跨河煙火晚會畫下完美的句點。今年的跨河煙火秀將延續過去三年的傳統，總長達13分14秒，於12月31日20時25分準時施放，成為全臺率先的跨年煙火。經歷了13分14秒的煙火秀後，有國際級的重量卡司－SUPER JUNIOR小分隊－L.S.S.獨家開唱，利特、神童、始源三位成員，對於成軍後首場跨年活動獻給新北，團員們表示相當期待，即將在臺灣度過2024年最後一天的成員們，分享了新年新希望，同時也對一路以來支持的粉絲們表達感謝：「2024年我們在臺灣度過了很多幸福的時光，我們也非常開心。明年2025年是SUPER JUNIOR出道的20周年，希望也可以來到臺灣，經常和大家見面。祝大家新年快樂！」SUPER JUNIOR－L.S.S.與粉絲相約，跨年淡水見！「閃耀新北1314跨河煙火」將於12/31(二)下午舉行，主持陣容再次由影視歌三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵組合擔任，擁有絕佳默契的三人說學逗唱樣樣來。除首波卡司，相關演出資訊將陸續公佈，新北市政府邀請大家2024最後一天利用大眾運輸工具來到淡水、八里，享受豐富的藝文活動，在闔家歡樂溫暖笑聲中，伴著燦爛絢麗的煙火揮別2024年，迎向2025年的到來。