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▲近期在日本上映的劇場版《進擊的巨人》完結編電影版，動畫官方也特別繪製主角三人的現代模樣進行宣傳。（圖／@anime_shingeki）

▲《進擊的巨人》作者諫山創（左），過去坦言看見讀者針對結局的看法後，一度認為自己搞砸了。（圖／@hitakanko）

▲《進擊的巨人 The Final Season 完結篇（後篇）》動畫中，諫山創也增加了許多漫畫中沒有的分鏡內容，讓作品評價再次逆轉。（圖／進擊的巨人X）

超高人氣作品《進擊的巨人》原作漫畫於2021年完結，但當時匆促的收尾劇情，也讓許多粉絲至今仍抱持著不少困惑，甚至認為爛尾了。近期為了紀念《進擊的巨人》推出 15 週年，官方也特別出刊紀念刊物，而在內容中作者諫山創更持續透露當年結局時沒有畫出來的最精采部分，包含女主角米卡莎出現了「驚人變化」。2021年4月份，《進擊的巨人》即將進入完結篇，由於當時作者諫山創在漫畫初期，就已經藏好許多伏筆，到了劇情尾聲一一揭露之後，許多讀者回頭一看更是充滿驚喜，因此也讓《巨人》在當時被奉為神作等級作品。不過就在主角艾連啟動地鳴滅世之後，劇情突然開始變得抽象，完結劇情更是讓許多粉絲感到失望，紛紛湧入漫畫官方帳號留言表達情緒。而在漫畫原作完結兩年之後，諫山創也在訪談中坦言，自己在2021年畫完結局後，看到讀者與大眾們的評價後，才發現自己搞砸了，「努力 11 年結果卻變成這樣讓我感到十分後悔，我一度吃不下飯。」幸好當時《進擊的巨人》的動畫也準備進入The Final Season完結篇，諫山創也與動畫組花了將近一年時間針對分鏡稿重新修正，增加了動畫原創部分，才讓劇情更加完整，也平復了自己心中的懊悔。除了近期在日本上映的劇場版《進擊的巨人》完結編電影版之外，今年11月6日，日本講談社發行《進擊的巨人》15周年紀念冊，不但有139集的漫畫內容之外，還有諫山創新繪製的插圖與訪談內容，而在訪談部分中，創哥被讀者問了許多有趣問題，他也加碼曝光沒畫出來的精彩內容。首先是女主角「米卡莎」，在完結時巨人之力從世界上消失的瞬間，阿卡曼一族的特殊能力也同時消失，米卡莎也瞬間從實力高強的巨人殺手，變成了運動白癡，極大反差也讓大批讀者立刻有了畫面。至於與艾連一起朝世界各地發起地鳴，原本是牆壁巨人的「超大型巨人」們，諫山創也透露自己本來想要畫他們的下場，因為這些巨人最後變回了原本人類並且是全裸模樣，而其他差點被巨人踩踏的一般人類便開始對他們展開暴力毆打報復。精彩的內容曝光後，也在社群上引發一票粉絲感慨，「光看文字敘述就覺得好好看，謝謝創哥分享結局的彩蛋秘辛」、「比起其他爛尾的作品，我真的覺得巨人只是收得太趕」、「巨人的收尾真的太倉促，感覺創哥還有好多故事沒說阿」。