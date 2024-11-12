我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024高雄冬日遊樂園活動效益。（圖／高市府觀光局提供）

▲ 黃色小鴨氣膜轉廢為寶製作帆布包。（圖／高市府觀光局提供）

天下雜誌日前公布「2024天下城市治理卓越獎」得獎名單，高雄以一首獎、四優選亮眼成績，榮獲「2024年度卓越城市」。高市府觀光局以高雄燈會城市燈光藝術嘉年華，結合永續理念策辦的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，從全國196件中脫穎而出，獲經濟成長組優選。黃色小鴨展出期間吸引超過900萬人次造訪，創下逾140億的經濟產值。評審團指出，相隔十年，國際知名IP黃色小鴨重返高雄，第一天便吸引32萬人潮朝聖、衝出「小鴨經濟學」。同時，民眾藉此看見港邊的建築變化及城市蛻變，不僅帶來經濟效益，更呈現多重的城市吸引力。高市府觀光局長高閔琳感謝評審肯定並表示，年初以黃色小鴨為主題的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」成功引發黃色風潮，並藉此述說高雄十年城市轉型蛻變，以及愛河灣、亞洲新灣區發展的脈絡歷史。除開閉幕及情人節「雙鴨會」首創全球動態展演外，更週週推出「港快跑鴨」、「愛河灣自力造筏」、「金呱閃閃燈光展演」等創新活動，成功創造「小鴨話題」及「追鴨風潮」，使高雄燈會網路聲量位居六都燈會之最，吸引超過900萬海內外旅客造訪。活動期間，外縣市遊客平日高達4成以上，春節年假期間超過5成。來自港澳、中國、美國、新加坡、馬來西亞、越南及歐美的郵輪外籍遊客踴躍參觀，高雄旅宿業住宿率平均超過8成、春節年假期間市區接近滿房，商圈、夜市、觀光工廠、百貨公司人潮大幅增加成長4成，業績則成長高達3成以上。此外，包括國際巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）、韓團Super Junior成員銀赫等明星都秀出打卡照。高閔琳表示，為實踐永續目標（Sdgs）、使資源循環再利用，觀光局特別將主展品「黃色小鴨」氣膜帆布完整回收並縫製成「小鴨帆布包」。未來，小鴨帆布包除結合高雄市環保旅宿及永續低碳旅遊之推廣，也將由高雄熊擔任推廣大使，搭配校園巡迴活動，扎根教育，宣導環保減碳新概念；並配合環保永續、淨零碳排宣導推廣使用。觀光局指出，市府近年不但舉辦各種大型特色活動，也力推演唱會經濟來吸引人潮；日前，高雄不但榮獲遠見雜誌評為全國觀光滿意度第一、Agoda國際訂房平台公佈為「亞洲最經濟實惠又好玩」入榜城市，更6度榮獲觀光署全國旅宿業管理績效考核特優佳績，更是全國星級旅館最多的城市。未來，觀光局將持續優化成功經驗、探尋更多元的跨域合作模式，打造高雄成為全國最棒最好玩的旅遊目的地。旅行台灣，首選高雄，高雄讓你玩不完！