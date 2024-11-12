今（12）日東北季風增強，桔梗颱風外圍環流帶來豐沛水氣，北台灣、東北部降雨明顯，尤其宜蘭地區，中午左右單日雨量就超越200毫米，達到「豪雨等級」，包括羅東、冬山等地的道路甚至公園都出現淹水災情，氣象署提醒，雨勢可能延續至明（13）日清晨，民眾外出務必特別小心。
宜蘭遭豪雨轟炸，多處發生淹水災情，宜蘭縣羅東鎮北成里里長羅暳鎂今天透過臉書分享，包括北成路二段入口、羅東運動公園、四維路都出現積水的情況，甚至淹水高度達15公分，北成圳也達到滿水位，宜蘭市區汪洋一片，許多店家生意遭受影響，消防人員也緊急拉起封鎖線管制車輛通行。
氣象署指出，今天在東北部的豪雨，除了東北季風增強外，進入南海的桔梗颱風也把外圍環流雲系帶入台灣，提醒基隆北海岸、東北部及大台北山區有陣雨，且局部大雨或豪雨發生的機率，氣象署目前持續發布「豪雨特報」。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，受桔梗颱風外圍環流與東北季風雙重影響，宜蘭地區已經出現持續性的大雨，尤其冬山、羅東、蘇澳、五結一帶，雨勢特別劇烈，請注意淹水！南部地區今天同樣受桔梗颱風外圍水氣影響，難得下起雨勢。
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氣象署指出，今天在東北部的豪雨，除了東北季風增強外，進入南海的桔梗颱風也把外圍環流雲系帶入台灣，提醒基隆北海岸、東北部及大台北山區有陣雨，且局部大雨或豪雨發生的機率，氣象署目前持續發布「豪雨特報」。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，受桔梗颱風外圍環流與東北季風雙重影響，宜蘭地區已經出現持續性的大雨，尤其冬山、羅東、蘇澳、五結一帶，雨勢特別劇烈，請注意淹水！南部地區今天同樣受桔梗颱風外圍水氣影響，難得下起雨勢。