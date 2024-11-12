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▲香肩辣妹、爆乳辣妹送客照曝光。（圖／王鴻薇提供）

▲衛福部前次長王必勝被拍到出席同場合。（圖／王鴻薇提供）

國民黨立委王鴻薇今（12）日踢爆，衛福部前部長陳時中、前次長王必勝今年8月6日出席一個場合，會後陳被拍到與香肩美女比肩而出，事後陳時中澄清，圖中女性皆為女性醫師。對此，王鴻薇再追問，當天一起跟他歡聚的到底是哪些人？請他一一介紹。王鴻薇稍早踢爆，今年8月6日晚間．時任中華開發資本公司副總王必勝、行政院政務委員陳時中、開發金控集團高階主管，在台北市信義區基隆路一段333號34樓「世貿名人坊」餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客，重情重義重粉味。王鴻薇過去就質疑王必勝去中華開發，既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療，恐怕是要當門神，王鴻薇直呼「王必勝這次的職涯之詭異，真的不能讓人不起疑。」對此，陳時中辦公室澄清，當天活動為醫界友人餐敘，陳王兩人同時受邀與會，而圖中女性皆為女性醫師，來自口腔外科、急診醫師等不同專業領域，都是非常優秀可敬的醫界夥伴，不容惡意抹黑造謠，特此說明。王鴻薇稍早受訪時再追問，剛才陳時中說，所有女性都是醫師，那請陳時中能不能全部告訴我們，當天一起跟他歡聚的到底是哪些人，請他一一介紹，自己非常有興趣，倒底是誰跟他一起晚宴之後，讓他這麼開心地離開？