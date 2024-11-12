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離岸風電區塊開發第2期（3.2）昨（11）日截止收件，經濟部能源署表示，5家獲配業者全數送件辦理簽約，但並不包括國際風電龍頭沃旭能源。沃旭能源今（12）日表示，區塊開發第1階段 （3.1）及3.2的諸多挑戰和學習經驗，應轉化成台灣離岸風電的成長動能，期待與台灣政府及各界持續合作，促進台灣綠能順利建置。據3.2 期選商結果，共有科理歐永續能源（Corio Generation）、德能、CIP、風睿能源（SRE）、森崴集團、沃旭能源共6家開發商皆遞送投摽文件。然而，按照當初遴選規則，最終會按照國產化程度去決定分配順序，而由於風睿能源的「海廣風場」與沃旭能源的「大彰化東北風場」屬於重複風場，但是前者排序第2，沃旭能源排序第3，因此沃旭沒有辦法重複分配，因此是「6家投標、5家獲配、5家獲配全數簽約」。沃旭能源並未如願在3.2得到風場，再加上3.1時未參與投標，迄今為止的區塊開發兩階段均未參與風場建設。沃旭能源表示，將會繼續關注區塊開發各階段獲配案場的執行細節，期望主管機關能依競標規則，透明公開地審查各專案的產業關聯承諾，「我們認為區塊開發3-1及3-2期的諸多挑戰和學習經驗，應轉化成台灣離岸風電的成長動能」，期待與台灣政府及各界持續合作，促進台灣綠能順利建置、健全展業發展。另外，經濟部上週表示，與歐盟針對離岸風電國產化爭議已經完成「拆彈」，台灣方在3.2名列不可抗力因素的「通案原則、個案審查」的作法，也同意區塊開發第3階段（3.3），不再強制國產化政策；歐盟也同意暫時不朝向世界貿易組織（WTO）爭端解決。針對台灣與歐盟就離岸風電在地產業關聯性政策的諮商結果，沃旭能源表示尊重，「台灣是我們亞太區的重要市場，未來我們將繼續在此專注於開發、建置及運維離岸風場。」