我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人璩美鳳指控民眾黨主席柯文哲於2022年對她伸「鹹豬手」性騷擾，事後傳訊稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「絕對聘你當國安會副秘書長」，璩美鳳今（12）日出面還原當下情況，宣明智的兒子、宣捷生技公司創辦人宣昶有也證實此事。對此，資深媒體人黃揚明認為，這件事對柯文哲的人格來說是很嚴重的指控，傷的不是柯文哲的私德，而是社會上中間選民對他的信任感。黃揚明今在節目《大新聞大爆卦》表示，璩美鳳今受訪秀出LINE對話截圖，可以看到柯文哲和璩美鳳才剛加好友，「你會跟一個認識才兩、三天的人說，我決定要聘你當國安會副秘書長？我只能說這種東西出來，傷的不是柯文哲的私德，傷的是社會上中間選民對他的信任感。」黃揚明指出，璩美鳳今天上午受訪有講了個脈絡，說自己是在半年前有和《鏡週刊》社長提起性騷這件事，他認為《鏡週刊》在這個時間點去找璩美鳳訪問此事，很可能是最近已經沒有柯文哲案的新進展可以報導了，「老實說這對媒體來講是一個很有戲劇秀的發展、鋪陳。」黃揚明坦言，他不認為這是空穴來風的指控，連第三人都說在現場有目擊了，不過因為現在柯文哲沒辦法出來解釋當下狀況，「這件事對民眾黨來講，也許可以當成花絮，但如果接下來還有其他人呢？通常Me Too案件，看到一個勇者跳出來，可能有其他的人也會接二連三出現。」黃揚明直言，這件事對柯文哲的人格來說是很嚴重的指控，即便璩美鳳後續沒有要申訴，對柯文哲的傷害也已經造成了，「對柯文哲來講，現在就是他人生最慘烈的時候，沒有任何正面能量了，京華城案的籠罩下，還會被爆這種與京華城案無關的歪樓案件，不管這件事有沒有，對柯文哲就是雪上加霜」。