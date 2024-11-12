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台中市議會今(12)日進行都發、建設、水利業務質詢，市議員楊典忠表示，「公設保留地解編」與「台中國際機場門戶計畫」是都發局的重要工作，但是中央內政部要求提供補充評估資料，一個拖4年、一個拖3年，跟交通局比較捷運藍線綜合規劃110年送中央審查，113年初行政院就核定了，都發局的執行力實在落後太多，他質疑市府到底誰在卡台中這兩大都市計劃案？楊典忠說，台中港特定區61年實施到現在超過50年，公設保留地畫設不開闢，嚴重損害港區民眾的權益與對政府的信賴，內政部都委會要求市府做市地重劃可行性評估報告做快四年，還在都發局。楊典忠又說，台中國際機場門戶計畫從合併升格後102年清泉崗機場時期就開始，林佳龍市長時期就規劃好，107年送中央內政部都委會審議，111年5月內政部都委會專案小組建議，進行區段徵收必要性及公益性評估報告，去年112年5月地政局提供意見補充，後來又說需要財務評估、今年又說整開區5%作為社會住宅使用，到現在進度還是在都發局。楊典忠認為，都發局連中央要求補充資料都能拖三、四年不送內政部，府內跨局處協調有問題，府外又無法與中央溝通，都發局都快變成地政局的都發科，兩大都計案「公設保留地解編」與「台中國際機場門戶計畫」沒進度，嚴重損害市民權益，影響台中市各區均衡發展，他質疑都發局長是不是「敗戰處理投手」？楊典忠說，市府對外都說「公設保留地解編」與「台中國際機場門戶計畫」是在內政部審查，事實是卡在市府尚未提供補充資料，中央內政部無法進行續審，有史以來第一次看到地方政府卡自己送的計劃案，台中市政府實在太離譜了！都發局長李正偉表示，台中市公設保留地共有63處共352公頃，公設保留地(市地重劃可行性評估報告)期末報告本來去年底要完成，目前還在做部分修正，後續有三項修正，第一個是選定優先開發區做整體開發區可行性評估報告，第二是配合中央新政策做調整，第三個是時空環境與人口成長條件與政策發展不同做調整，期末報告定案完成後，再送地政局出具可行文件，我們在依地政局意見修正後就可以送中央。至於機場門戶計畫，目前有兩大問題，一個是須配合中央劃設整體開發區總面積5%作為興辦社宅使用，以及台中國際機場未來定位與發展，計劃內的產業園區用地使用內容無法依照中央2040機場發展計畫做規劃，兩個案件我們會再與地政局溝通協調，盡速回復中央。