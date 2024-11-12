我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿強打林立本賽季最終繳出0.353的打擊率，勇奪打擊王殊榮。（圖／記者路皓惟攝）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，即將在明（13）日正式點燃戰火，中華隊首戰將在明日晚間交手南韓，上演經典的「台韓大戰」。而至於被視為是B組最強大的對手日本隊，則將在16日與中華隊展開對決，日媒今日也特別撰文介紹中華隊本次的參賽陣容，，這次沒有入選到國家隊名單。日媒《體育報知》首先指出，日本國家隊將於明（13）日與澳洲隊進行第一場比賽，「與去年3月舉行的經典賽不同，，因為每個國家都在艱難地集結『最強成員』。」《體育報知》並表示，中華隊本次參賽陣容主要以活躍於國內聯賽的隊員為主，其中林立是日本隊需要注意的打者，「，至於外野手邱智呈則以145支安打位居安打數第一。此外，名單當中還有本賽季打出台灣球員最多的23支全壘打的捕手吉力吉撈．鞏冠。」隨後中華隊的投手部分，等人，「台灣的投手群包括2011年至2020年效力於DeNA和樂天隊的陳冠宇（34歲） ，以及來自福岡第一高中，過去效力於歐力士和西武獅隊的張奕 （30歲）。」而《體育報知》報導最後則特別點出，，最終沒有入選到本次中華隊12強賽的28人參賽名單。