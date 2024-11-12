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▲在空軍司令部現役戰機展示模型中，出現F-35B戰機模型，顯示空軍爭取作為下一代戰機的企圖心。（圖／記者呂烱昌攝）

外媒報導，為了展現自我防衛決心並爭取未來美國川普新政府支持，台灣可能對美啟動大規模軍購，包括60架F-35隱形戰機、4架E-2D預警機、10艘退役軍艦與400枚愛國者飛彈的軍售案，總金額可能超過150億美金（約4853億新台幣）。這是繼2017年蔡英文政府執政時期，再度表達對F-35戰機採購有興趣。中國如果要武力犯台，為了奪取台海制空權，勢必在第一波攻擊摧毀台灣的機場與空軍基地跑道，因此具備雷達匿蹤、短場或垂直起降能力的噴射戰機成為空軍下一代戰機的採購首選，早在馬英九政府任內，國防部就提出下一代戰機必須具備雷達匿蹤、垂直／短場起降的需求。檢視目前國際軍火市場中，僅有洛克希德馬丁公司生產的F-35B閃電二型（Lightning II) 戰機具備上述條件。早在2000至2008年陳水扁執政期間，美方曾來台推銷同樣具備垂直起降能力的AV-8B攻擊機。2016年蔡政府上台後，一度傳出新政府考慮引進美軍陸戰隊除役的AV-8B攻擊機，希望研究AV-8B上的舉升扇，作為新一代戰機垂直起降功能研發參考。雖然美軍曾在1996年對AV-8B進行性能提升，換裝AN/APG-65雷達成為AV-8+型機，並能夠發射AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），但AV-8B欠缺超音速飛行能力，且在美軍陸戰隊服役期間妥善率偏低、失事率高，一直遭受詬病，最後引進計畫僅流為傳聞。在周邊日本、南韓都相繼購入F-35戰機後，2017年4月，時任蔡英文總統接受外媒訪問時，終於首度表態想買F-35B戰機。不過，為了避免得罪北京當局，以及防止隱形戰機的機密技術外流，儘管F-35全球產量已破1000架，但美國至今遲遲不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。2018年3月15日，時任國防部長嚴德發到立法院外交及國防委員會作業務報告並備詢，立委詢問是否有向美方購買F-35戰機的構想？嚴德發當時回覆表示，F-35 戰機具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案。不過，在會議散會之前，國防委員會召委、民進黨立委王定宇要求嚴德發澄清是否有向美國提出F-35戰機的採購方案。嚴德發改口說，下一代戰機希望能符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能要求，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也是考量之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。雖然美方遲未表態出售F-35戰機，但位於台北大直的空軍司令部2樓文化走廊陳展空軍當前組織編制圖與各式現役軍機模型中，仍把F-35戰機模型與空軍F-16A/B、幻象2000與IDF經國號等現役戰機擺設在一起。空軍官員私下表示，獲得F-35B戰機是未來的願景，希望有一天終能獲得這款戰機。不過，2019年8月20日美國國務院批准出售66架新造F-16C/D Block 70，也就是俗稱的F-16V戰機後，空軍司令部展示的F-35戰機模型也被移置他處。同年9月23日，嚴德發在立院接受質詢時表示，空軍爭取F-35戰機至少還要10至15年才會獲得，因應當前中共敵情威脅，需要快速提升戰力，所以選擇買F-16V，現役F-16A/B型飛行員只要經過5個科目轉換訓練，就能夠換飛F-16V戰機，後續仍有採購F-35戰機的需求。