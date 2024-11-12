桔梗颱風外圍環流帶來豐沛水氣，配合東北季風增強，今（12）日北台灣、東北部降雨明顯，尤其宜蘭地區，下午2時50分，單日雨量在冬山區就已來到292.5毫米，全台雨量排行前10名也都由宜蘭地區霸榜，氣象署也持續針對宜蘭發布「豪雨特報」，雨勢可能延續到入夜甚至明（13）日清晨。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，受桔梗颱風外圍環流與東北季風雙重影響，宜蘭地區已經出現持續性的大雨，尤其冬山、羅東、蘇澳、五結一帶，雨勢特別劇烈，請注意淹水！南部地區今天同樣受桔梗颱風外圍水氣影響，難得下起雨勢。
氣象署指出，今天在東北部的豪雨，除了東北季風增強外，進入南海的桔梗颱風也把外圍環流雲系帶入台灣，提醒基隆北海岸、東北部及大台北山區有陣雨，且局部大雨或豪雨發生的機率，氣象署目前持續發布「豪雨特報」。
氣象署說明，明天白天起東北季風減弱，各地的降雨都會減少，北台灣氣溫也會回升，僅剩桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨，其它地區普遍多雲。下半週要留意天兔颱風的路徑動態，是否對台灣成直接影響。
🟡今日（11/12）累積雨量排行（截至15:00）
1、宜蘭縣冬山鄉：292.5毫米
2、宜蘭縣蘇澳鎮：246.0毫米
3、宜蘭縣羅東鎮：234.5毫米
4、宜蘭縣三星鄉：216.0毫米
5、宜蘭縣南澳鄉：206.5毫米
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署指出，今天在東北部的豪雨，除了東北季風增強外，進入南海的桔梗颱風也把外圍環流雲系帶入台灣，提醒基隆北海岸、東北部及大台北山區有陣雨，且局部大雨或豪雨發生的機率，氣象署目前持續發布「豪雨特報」。
氣象署說明，明天白天起東北季風減弱，各地的降雨都會減少，北台灣氣溫也會回升，僅剩桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨，其它地區普遍多雲。下半週要留意天兔颱風的路徑動態，是否對台灣成直接影響。
🟡今日（11/12）累積雨量排行（截至15:00）
1、宜蘭縣冬山鄉：292.5毫米
2、宜蘭縣蘇澳鎮：246.0毫米
3、宜蘭縣羅東鎮：234.5毫米
4、宜蘭縣三星鄉：216.0毫米
5、宜蘭縣南澳鄉：206.5毫米