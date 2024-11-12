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勇士當家球星Stephen Curry生涯三分球數飆破3700顆，連年締造NBA新猷，無疑是聯盟最佳射手，隊友Draymond Green透露，勇士21歲小將Brandin Podziemski希望得到好手感，還曾問Curry能不能碰他的手來得到手感，而Curry的回答也相當有趣。Green近日邀請隊友22歲的Moses Moody上他的播客節目，兩人聊到Curry非常樂意幫助隊友，完全不會擺出球星架子，也不會張揚他自己多厲害，只是默默地在旁指導向他尋求建議的球員，Green說，「你會看到他在角落和那些人說話」。Moody解釋，「Curry不會在所有人面前做這件事讓每個人都看到。」且不會不懂裝懂，「他遇到不懂的事情他會說他不知道，但他會去想辦法，然後再回來告訴你答案。」Green聽了也在旁頻頻點頭表示認同。Green也透露上週對巫師，Curry投進復出後的首顆三分球，Podziemski上前要Curry摸他的手，「摸我手、摸我手(hand)，這樣我就會有好手感了。」Curry幽默回說，「我應該摸你的頭(head)，然後把你腦中奇怪的想法都拿出來丟掉，好好在場上打球。」