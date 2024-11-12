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台股今（12）日跳空開低，終場仍收低大跌548點，以22982點作收，失守2萬3關卡，跌破月線，成交量4385億元，三大法人合計賣超618億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超476億元，投信則是「連10買」買超63億元，自營商（自行買賣、避險）賣超近205億元，三大法人合計賣超618億元。美股四大指數昨（11）日漲跌互見，道瓊工業平均指數、那斯達克指數與標準普爾500指數卻再創歷史收盤新高，但台積電ADR反黑跌逾3.5%。台股受到影響開盤跳空開低，早盤就跌380點，台積電跌30元，來到1055元，尾盤仍未見拉回，台股終場收低大跌548點，以22982點收。台積電則是跌35元，以1050元作收。鴻海則跌6元至214元，跌幅2.7%。聯發科跌30元至1265元，跌幅2.3%。聯電、台達電則下跌近1%。不過，工業電腦如神達、神準、晟銘電相對抗跌，神達更盤中爆出20萬大量，拉半跟紅柱，終場漲幅達7%，收盤價63.6元。