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▲越嶺穿河祈福路至福安庄手作粄食當點心。（圖／高市府客委會提供）

高市府客委會推動「右堆百年文化路徑」，今(12)日在市政會議中提出美濃、杉林、六龜和甲仙等區域的文化路徑規劃成果。高市府客委會近年完成「美濃、杉林、六龜故道」與「甲仙、六龜、杉林故道」二大系統以及五大主題路線，涵蓋多個代表性地點，還結合當地的人文歷史、產業、族群互動、水資源及信仰等，為民眾提供深入了解客家聚落發展脈絡的機會。高雄市長陳其邁表示，「右堆文化路徑」跨區串聯呈現客庄產業、歷史及族群特色，保留高雄東九區重要的記憶與文化脈絡，也呼應了淨零碳排政策，鼓勵市府各局處將此路徑融入活動規劃，共同推動「東九區生態與低碳旅遊」，讓民眾深入體驗客庄歷史風貌與多元文化之餘，也能夠提升居民與遊客的環保意識 ，同時請客委會持續爭取中央經費優化文化路徑基礎軟硬設施。高市府客委會主委楊瑞霞表示，以「大庄牽小庄」的理念，將文化路徑規劃為長距離的步道，希望右堆族群融合、聚落及產業發展的各種精彩故事，透過文化路徑的串連，帶動客庄創新及前進的力量，也感謝規劃過程中在地社區的參與及支持。未來將以短中長期分階段推動，並透過提升步道基礎設施與標識、加強人才培訓及軟體建置、運用中央及地方資源共同推廣，將右堆文化路徑打造成為當地的文化旅遊亮點。