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▲全家便利商店攜手長榮空廚合資成立義大利麵專門廠「長家國際食品」，為全台唯一自動化義大利麵產線。（圖／全家提供）

▲全家便利商店商品本部副本部長黃正田（右一）、長榮空廚暨長家國際食品董事長柯金成（左二)、長家國際食品總經理黃國龍（左一）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家義大利麵銷量冠軍由超經典的「番茄肉醬義大利麵」奪得，後面依序為「奶油培根義大利麵」、「焗烤起司雙饗筆尖麵」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家推出便利商店首見「湯」義大利麵系列鮮食，囊括羅勒海鮮、義式鮭魚2種口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11Fresh門市首創開賣鮮活大閘蟹，還有麝香葡萄箱購免200元。（圖／7-11提供）

全家便利商店鮮食以多樣化、方便的特色受到消費者喜愛，其中義大利麵自2003年推出已逾20年，去年全家打造全台首座義大利麵自動化產線，日產量可達10萬份，年銷量破千萬份，年營收10億元，相當於每2.5秒賣出一份，並且經典的「番茄肉醬義大利麵」打破各種聯名、創新口味，坐上銷量冠軍寶座，接下來全家將開賣兩款超商首見的「湯義大利麵」新品。全家便利商店攜手長榮空廚合資成立義大利麵專門廠「長家國際食品」，長榮空廚負責管理、財務，全家則負責生產、行銷，為全台唯一自動化義大利麵產線，日產能最高可達到10萬份。全家推出的「uno pasta」品牌，也讓義大利麵連續2至3年成為成長力道最強的鮮食，創下業界中品項最多款、麵體最多元的數個第一。全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，uno pasta成長的關鍵來自「麵體、醬汁、製程」，麵體選用日本全家同款nippn直圓麵，醬汁部分則研發出5:3黃金麵醬比例，製程更比照義大利麵餐廳的鹽水煮麵工法，且讓消費者可長期以「不到百圓」的實惠價格入手。全家uno pasta在2019年至2024年間爆發成長，除了歸功於聯名商品帶動銷量，還有按照季節推出限定商品，包括夏季的冷食義大利麵，以及明（13）日起因應冬季開賣的「湯義大利麵」。黃正田也提到全家會投入建廠，就是因為若有自主工廠，讓研發更有彈性，從看到商機到上市最短不用一個月，且品質與控管一致，建廠核心理念就是從原物料開始為消費者的體驗把關，縮短產地到餐桌時程。uno pasta不間斷地推陳出新，讓日本全家來台參訪也大讚美味，全家去年營收近1000億，其中泛鮮食占比約3成，泛鮮食扣掉咖啡、霜淇淋等新型態熟食，鮮食（飯糰、三明治、微波主食）佔泛鮮食營收達6成，其中又以義大利麵成長力度最大，2023年銷量破千萬份，年營收10億元，相當於每2.5秒賣出一份。雖然聯名商品帶動銷量，不過uno pasta熱銷排行榜，還是以紅白醬定番款商品長居銷售Top3寶座，冠軍由超經典的「番茄肉醬義大利麵」奪得，後面依序為「奶油培根義大利麵」、「焗烤起司雙饗筆尖麵」，不到百元的實惠價格，被網友譽為最高CP值的義大利麵。全家uno pasta力拼2024年業績要達標12億元，最有力助攻的冬季限定新品也將在明（13）日重磅登場，為便利商店首見「湯」義大利麵系列鮮食，囊括羅勒海鮮、義式鮭魚2種口味，將湯品和義大利麵創新結合，特別使用AGNESI「雲朵麵」麵款，口感厚實Q彈，獨特造型於開口處可包覆更多醬汁。即日起至11月26日前，uno pasta全品項搭配FMC指定飲品，合購價可享79折優惠。此外，7-11超商無極限！於全台5間Fresh門市開賣「鮮活大閘蟹」，每隻重達五兩的大閘蟹，飽滿蟹膏香甜四溢，售價399元。11月全新開幕的Fresh愿橋門市及全新改裝的Fresh亞萬門市於即日起現場販售新鮮大閘蟹，其他3間Fresh康橋、首府及湖美門市則由消費者預購後到店取貨，產季限量、數量有限售完為止。同步開賣的還有「韓國麝香葡萄」，同時在5間7-11 Fresh門市上架，並且即日起全台7-11門市都可透過線上「i划算」平台購買，採整箱販售，每箱有9串、重達3.5公斤，平均一串團購價只要192元就能入手！