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▲妻夫木聰（左）9年前台來當過金馬頒獎嘉賓，當時主持人林志玲（中）還在台上當同步翻譯，右為張震。（圖／張震微博）

▲河智苑（右）當年登上金馬獎紅毯，身穿白色禮服搭配鑽石項鍊，美豔動人。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

▲侯孝賢當年憑藉電影《刺客聶影娘》，獲得最佳導演獎。（圖／金馬執委會提供）

▲滿島光（右）和許光漢（左）合體頒金馬獎，她許願想跟許光漢一起合作，互動超可愛。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將在11月23日晚間登場，這次重磅邀請海外頒獎嘉賓，包含日本男星阿部寬，及憑藉好萊塢大片《媽的多重宇宙》拿下金球獎最佳男配角的關繼威，豪華陣容讓粉絲相當期待。事實上，過去也有許多日韓巨星來台參與頒獎典禮，2015年第52屆金馬獎，日本男神妻夫木聰及韓國青龍獎影后河智苑就雙雙來台，當時兩人在頒獎時大秀中文，熱情與台灣觀眾打招呼，精彩表現讓台人印象深刻，《NOWnews今日新聞》就帶大家一同來回顧金馬52頒獎瞬間。2015年金馬獎上眾星雲集，當年入圍最佳男主角的有男星郭富城、鄧超、董子健，最後由馮小剛憑藉《老炮兒》獲獎，而當時的頒獎嘉賓正是日本金像獎影帝妻夫木聰。妻夫木聰上台後立刻用中文跟大家打招呼，而他當年也有參演最佳劇情片《刺客聶影娘》，和台灣導演侯孝賢合作讓他印象深刻，覺得非常榮幸。當時金馬主持人林志玲還直接在台上當起翻譯，訪問妻夫木聰在拍攝時有沒有遇到什麼困難，或是印象深刻的時候，妻夫木聰笑說他們在中國拍戲期間曾經碰過停電的情況，當時靠手電筒在一片漆黑中上妝讓他印象深刻；林志玲聽後則藉機開玩笑，笑說那《刺客聶影娘》女主角舒淇一定沒在怕，因為舒淇那麼美根本不需要化妝，機智反應讓現場來賓笑翻。當年頒發最佳創作短片、最佳男配角的頒獎嘉賓則是韓國女星河智苑；河智苑當時憑藉韓劇《秘密花園》、《奇皇后》在台灣知名度頗高，和她一起頒獎的是男星張震，兩人透過韓英中3種語言切換溝通，搭配起來相當有默契。張震還藉機問河智苑，如果兩人搭檔合作，最想演甚麼類型的電影，河智苑立刻回答像是《刺客聶影娘》，兩人更當場上演電影中慢動作走位的橋段，讓一向表情嚴肅的侯孝賢難得開懷大笑，河智苑還用中文問侯導，「（剛剛的表現）侯導演，你覺得呢？」侯孝賢也伸出大拇指比讚，逗樂全場。去年金馬60也邀請到日本女星滿島光來台頒獎，她靠日劇《First Love 初戀》再度翻紅，被封為「國民初戀」，身穿復古蕾絲領口的黑色長洋裝現身紅毯，俏麗短髮亮眼吸睛。她與台灣男神許光漢一同頒發最佳男配角獎，在台上笑說：「雖然在入圍酒會時已經和他（許光漢）見過面了，但早上出去散步時在路上遇到了光漢的巨大廣告看板，還是忍不住跟看板合照了一張！」滿島光更直球邀請許光漢未來一起合作，開玩笑對許光漢說：「雖然你已經很受歡迎了，但跟我一起合作的話，我會讓你更受歡迎的喔！」女神的稱讚讓許光漢也忍不住嘴角上揚。而這次來台體驗，滿島光更大讚台灣食物很美味，笑說想來台灣定居1年，更說在台灣遇到很多粉絲都幫她加油打氣，讓她收穫滿滿溫暖，期待滿島光等日韓巨星都能再度光臨台灣。