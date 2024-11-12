我是廣告 請繼續往下閱讀

▲杜娃黎波的歌曲和專輯都受到全球各地樂迷的喜愛，目前正在亞洲巡迴演出。（圖／摘自IG）

▲杜娃黎波配合亞洲巡演，會在各地先開限時快閃店，營業的日期時間表已經公布。（圖／華納國際音樂提供）

英國出身的流行天后Dua Lipa(杜娃黎波），即將在本月20日於桃園樂天棒球場舉行演唱會，粉絲們早就密切期待。但在她抵台之前，樂迷們已經可以先於16日起在台北市大安區開張的限定快閃店，搶先購買演唱會周邊商品，而且透過互動式的體驗，感受與她幾乎零距離、宛如夢想成真的樂趣。杜娃黎波在去年全球狂賣的大片《Barbie芭比》中，獻唱了〈Dance the Night〉這首插曲，入圍了葛萊美獎和金球獎，她個人已經是3座葛萊美獎、7座全英音樂獎得主，擁有超過 420 億次數位串流收聽量，第3張專輯《Radical Optimism》在11個國家拿下冠軍，這次她的亞洲巡演也以此為名，完成菲律賓與日本的演出之後就會來到台灣，不過限定快閃店會先登場。樂迷們習慣在正式欣賞演唱會前，先搶相關的周邊商品，而「Dua Lipa『Radical Optimism』快閃店-台北店」將從16日營業到21日，地點位於台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄2號 ／ INVINCIBLE SP (by fruition)，想要收藏她最精美的產品，或是與她展開互動式的體驗，就要趕快把握機會。