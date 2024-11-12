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▲babyMINT這次MV走科技峰，化身為「心悸寶貝」。左起為品妡、熙妍、Vikky、粼粼、丞妘、栩栩。（圖／華研國際提供）

新時代顛覆系女團babyMINT於今年8月20日正式出道，成團首發單曲〈BOOOOOORING〉在各大榜單獲得好成績，MV翻玩駭客任務也讓歌迷大呼超有創意、非常吸睛。緊接著這股氣勢，babyMINT於11月12日再推出第二首全糖單曲〈心悸寶貝BIUBIU〉，6位少女化身心悸寶貝，努力為愛進攻。不過拍MV卻讓她們吃盡苦頭，因為場景內都鋪滿沙子，不僅栩栩擤鼻涕都是沙子，Vikky還支氣管發炎，不停咳嗽。〈心悸寶貝 BIUBIU〉這首歌曲是在描寫女孩們情竇大開的悸動，由默契團隊A.F（小崔）、Lynzie零共同填詞譜曲，「心悸」寶貝諧音雙關「星際」寶貝，歌名相當玩味，編曲充滿電玩感，歌詞完美貼合旋律。而歌曲當中Speed up的加速，更讓整首歌有一種奔馳感，同時象徵少女怪心動、怪可愛、主動為愛進攻的大聲表白。繼上次〈BOOOOOORING〉MV翻玩《駭客任務》大受好評，這次〈心悸寶貝 BIUBIU〉MV再度翻玩了經典電影《2001太空漫遊》，不只使用類全習投影攝影棚營造星際宇宙，太空船裡還有訂製溶膠道具駕駛艙，星球上更是鋪滿約100袋的真沙營造凹凸不平的表面，babyMINT的造型也特別定製星際戰將制服，讓〈心悸寶貝 BIUBIU〉MV充滿babyMINT的「怪美瘋格」。而最令babyMINT印象深刻的就是MV中科幻又逼真的驚人佈景，尤其是星球上佈滿了沙子，雖然感到新奇，但也令她們吃了不少苦頭，栩栩回憶道：「只要開始跳舞，就會有沙子往嘴巴裡噴，甚至我擤鼻涕都是滿滿的沙子。有一幕我要躺在沙子上，我內心其實很慌，因為一起來之後，頭髮、衣服、鞋子都會有擦不完的沙子黏在上面。」粼粼也分享：「我有一個掃腿的動作，一掃腿沙全部飛起來，我滿臉都是沙，接下來換熙妍升空然後降落，她一降落直接再把沙灌進我的鼻子與嘴巴裡。」但最慘的莫過於拍攝當天支氣管發炎的Vikky，「我當天狂咳嗽，拍攝結尾的休息時間，我大概平均每5秒咳一次。」但也覺得這次經歷非常有趣。