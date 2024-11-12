我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲遭指控在2024大選期間對媒體人璩美鳳性騷擾，不僅有肢體接觸，還事後傳訊稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「絕對聘你當國安會副秘書長」，引發網友議論；對此，醫師作家蔡依橙表示，「真的又是短髮耶！網友神歸納」。蔡依橙今（12）日在臉書發文表示，「真的又是短髮耶！網友神歸納」，柯文哲就是拿到權力以後會無法無天的性格，柯批評別人戴魔戒會魔化，結果他自己魔化最快，「魔戒還沒真戴上，用個假裝自己民調第二的結果騙騙自己，就失控成這樣。」蔡依橙指出，璩接受本刊訪問證實，柯文哲在一次內部會議中用手指撫摸璩美鳳的前臂，讚「妳皮膚好好」，事後還傳訊騷擾指「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」；隔天柯又再傳訊，稱要聘璩當國安會副祕書長「就是錦衣衛的頭目。」蔡依橙續指，此外，民眾黨內爆料，柯身邊有名「心靈祕書」黃心緗，有別於「橘子」許芷瑜的帳房角色，黃被認為是柯的解語花，大選期間還曾跟柯到北海岸看海散心。