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財政部國稅局日前「雲端種樹趣e起集點樹」活動的抽獎爭議，約9萬名參與者中出現4位得獎者重複中獎電腦、手機、單車等大獎，引發外界質疑。對此，財政部僅回應，抽獎程式設計邏輯不是採一般隨機抽奬方式，調高積極參與者的權數值及給予優先抽獎機會。時代力量黨主席王婉諭今（12）日，這樣的中獎機率甚至低於小行星撞擊地球的可能性，令人難以置信，財政部應說明清楚，權重調整到底是誰做出的決策，請不要輕易把人民當成笨蛋王婉諭指出，國稅局第一時間的回應，堅稱「一切符合法律」且「皆有律師見證」，但未能說明到底原因為何，雖宣佈暫不發放獎品，但也不進行重新抽獎。國稅局更表示，未來將透過活動專頁私訊得獎者，進一步引發社會質疑。王婉諭表示，然而，上週國稅局經過內部調查後，正式公佈調查結果表示「無內定中獎」，只是承辦廠商調整了抽獎程式邏輯，使用「調高積極參加者權數及優先抽獎機會」的方式，並非隨機抽獎。這等於「一本正經地講幹話」，明言無內定，卻承認有「權重調整」，這樣的邏輯不僅不合常理，更嚴重損害抽獎公平性。王婉諭質疑，到底是財政部指示廠商修改抽獎邏輯，還是廠商自行調整？標案的服務建議書，有沒有要求調整權重、分成大小獎池？這些問題至今都未得到財政部的清楚回應。她強調，財政部掌管國家財政業務，包括國庫、賦稅等數據的公平管理，如果連如此顯而易見的抽獎問題都無法負責說明，如何自稱有能力和資格管理國家財務？王婉諭嚴正呼籲，財政部不應輕視此事，應儘速公開完整資訊，針對爭議的抽獎機制與責任歸屬做出負責任的說明。她強調：「失信於民是政府最嚴重的危機，請不要輕易把人民當成笨蛋。」