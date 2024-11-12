我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（右）透露過去被狗仔追到家裡去時，他的母親還拿肉粽請狗仔吃。（圖／記者吳翊緁攝）

▲吳宗憲說自己不會去周杰倫演唱會，但周杰倫每首歌他都會唱。（圖／記者吳翊緁攝）

吳宗憲、Sandy吳姍儒主持的《小明星大跟班》，今（12）日邀請媒體到攝影棚探班，雖然是要歡迎Sandy回歸，但憲哥話匣子大開，不但對李多慧事件發表看法，認為不用告狗仔，還表示自己不會去看周杰倫演唱會，因為怕台下比台上熱鬧。李多慧日前遭到狗仔隊跟拍，嚇到聲淚俱下並報警提告，吳宗憲也對李多慧事件發表看法：「哎呀那是多告了啦，就是跟拍而已嘛！」他回憶以前也有狗仔去他住處附近偷拍，他媽媽還會拿肉粽去請狗仔吃，媽媽說：「他們都是人，怎麼會叫他們狗仔呢？在外面拍好幾個小時，肚子也是會餓的。」曾經是吳宗憲旗下藝人的周杰倫，即將在12月在大巨蛋開唱，憲哥表明「不會去周杰倫演唱會」，因為怕台下比台上熱鬧，但吳宗憲表示自己是鐵粉，周杰倫的每一首歌他都能唱，也還引用周杰倫生命當中寫的第一首歌《你比從前快樂 》，希望周杰倫一切順利，也當場唱起周杰倫為他寫的最後一首歌《一路上小心》。另外他又提起過去高以翔猝死時，他對外發言「都是韓國人害的」造成爭議，認為大家都誤解他的意思，直指中國節目因為政治、歷史原因不會使用台灣、日本的IP創意去製作，所以才會都借鑒韓國的節目，但韓國的節目拍法就是20幾台攝影機對著一個人拍，敬業的高以翔不敢在鏡頭前停下來休息，才會造成憾事，因此吳宗憲痛批：「始作俑者是韓國人！」並認為自己說的很有道理。