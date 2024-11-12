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民眾黨主席柯文哲遭延押並選擇不抗告，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（12）日在立院受訪表示，尊重主席的決定。外傳柯文哲有意讓妻子陳佩琪接黨主席？黃國昌則回應：「這種來路不明、匿名、莫名其妙的消息來源，只是在浪費社會資源。」並重申台灣民眾黨是一個有制度的政黨。民眾黨主席柯文哲延押不抗告，他的妻子陳佩琪上週末則連發2篇文章喊冤，外傳柯文哲有意讓她接班黨主席。民眾黨中央委員江和樹稍早指出，陳佩琪、蔡壁如都不符代理主席資格，是有心人刻意操作。民眾黨立院黨團總召黃國昌也拜託媒體，這種來源不明的消息，只是在浪費社會資源。黃國昌強調：「台灣民眾黨是一個有制度的政黨，按照制度該怎麼做、我們就怎麼做。」他認為，一天到晚浪費資源隨著沒有事實基礎的假訊息起舞，對台灣社會真的一點幫助也沒有。至於是否支持柯文哲繼續請假黨主席？有沒有期限？黃國昌也重申，目前柯文哲還在請假狀態，這個請假狀態目前還在持續，所以沒有代理黨主席的問題。而黨主席請假期滿後怎麼解決？黃國昌說：「我老實講，這就跟我們之前所說的，民主進步黨政府把柯文哲主席羈押禁見，他現在對外一句話都不能說。」柯文哲接下來是否有其他規劃，民眾黨目前處無從得知的情況。