我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘信維這次MV找來巴大雄客串，再次延續「放進去一下下」話題。（圖／時刻娛樂提供）

「全能音樂才子」潘信維日前推出首張台語全創作專輯《查埔人一首歌》，獲得各界好評不斷，〈查埔人一首歌〉MV不僅請來三金歌王蔡振南主演，讓許多歌迷看到眼淚流下來。最新主打歌〈你的感情路〉，由Matzka和icyball冰球樂團主唱王昭權共同演唱，記錄男人之間的兄弟情感，而MV特別選在1111光棍節上線，邀請話題歌手巴大雄，打造巴大雄〈可不可以放進去一下下就好〉多重宇宙延伸版。潘信維先前有一次與兄弟間的聚會中，一眼發現兄弟的反常，眾好友瞬間心有靈犀，一同陪伴兄弟度過情關，他想記錄這份可貴的感情，因此相約好友Matzka和icyball 主唱王昭權一起合唱〈你的感情路〉。在這首歌中三主唱各自展現不同聲線的溫柔，就像輪流安慰失戀的好友，大家你一句我一句，全都急著替兄弟解開心結，有朋如此，夫復何求。MV特別選在1111光棍節上線，還邀請彩蛋嘉賓話題歌手巴大雄，打造巴大雄多重宇宙番外篇，以70-80年代音樂錄影帶拍攝手法打造，延續〈可不可以放進去一下下就好〉和〈最粗的戀人〉MV劇情，一直想放進去一下下的巴大雄，最終仍然未果，獨自一人穿著黃色服裝，想著那位黃色洋裝的愛人，番外篇結局更是跌破眾人眼鏡，期待歌迷自己打開MV看結果。而首次拍MV就必須跳舞的潘信維，在拍攝前很擔心自己「雷」到大家，笑認：「在跳舞的時候，導演親自下來教，我還滿緊張的很怕雷到大家，需要一點時間學習。」結果令人滿意，王昭權賣關子表示：「很喜歡男生跟男生之間『男上加男』的友情流動。」Matzka除了為他學台語，在造型上也有相當的突破，搞笑表示造型像牛郎，「我頭髮就已經像牛郎，英文名字應該叫Roger。」發行首張台語創作專輯《查埔人一首歌》的潘信維，這次發片好友們都全力相挺，讓他相當感動，拍攝現場想起其中的甘苦，忍不住落下男兒淚，感謝Matzka全力相挺，要他不要想太多，霸氣表示：「做音樂不容易，為你幫忙是應該的！」不過，正當感到溫暖時，Matzka也幽默補充：「以後要記得還喔！」讓他破涕為笑，盡展兄弟之間好交情。