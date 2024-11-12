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麥當勞長期支持體育賽事，以實際行動與在地共好！近期上映的熱血國片《乒乓男孩》，描述桌球小將為了夢想努力不懈的故事；為響應《乒乓男孩》傳遞的逐夢精神，麥當勞特於屏東、花蓮、台東、金門、澎湖共五個縣市舉辦公益包場活動，邀請逾500位桌球校隊學生觀影並享用麥當勞餐點，鼓勵孩子勇敢做夢，也象徵麥當勞陪伴每一位懷抱夢想的人持續前行！11月12日於花蓮秀泰影城舉辦的麥當勞公益包場活動，邀請來自鑄強國小、東華附小、宜昌國小等校逾百位桌球校隊參與；麥當勞整合行銷群助理副總裁林佳縈特別親臨現場，與桌球隊學生一同感受劇中熱血與勇氣交織的澎湃友情。林佳縈表示：「很開心見到台灣桌球界的明日之星！我們相信，無論是在生活中、學校裡，還是在球場上，每一段追逐夢想的歷程都值得被支持和鼓勵。麥當勞將持續透過多元活動參與社會公益，陪伴大家勇敢做夢！」電影播畢後麥當勞特別安排彩蛋，《乒乓男孩》主要演員鄭人碩與小球星彭裕愷驚喜現身，與現場百位桌球小選手進行趣味互動及對談；從電影情節到真實人生，激勵人心的跨世代對話，鼓勵孩子勇敢追夢。片中展現精彩球技的彭裕愷，真實身分也是國小桌球校隊成員，被問到比賽後會怎麼慶祝時，彭裕愷笑著表示，跟劇中角色一樣，「喜歡在比賽後到麥當勞，大口吃漢堡就很開心啦！」。麥當勞不僅是《乒乓男孩》裡，陪伴並激勵主角追夢的好夥伴，也成為電影的另類亮點。公益包場活動結束，麥當勞邀請桌球校隊學生到花蓮中正餐廳享用美味餐點，希望延續電影帶來的溫暖，鼓舞孩子都能帶著滿滿能量繼續追逐夢想。