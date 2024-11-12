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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭延押，今（12）日上午《鏡週刊》爆料，柯文哲在2024大選期間，對媒體人璩美鳳性騷擾；下午加碼爆料，柯文哲金主的心腹已供認，在在市長室交付數百萬；對此，政治工作者周軒表示，「週刊真的很壞」。周軒今日在臉書發文表示，「週刊真的很壞，故意讓璩美鳳走在前面，真的驚爆的在後面。」根據《鏡週刊》報導指出，有知情人士透露，記載在柯USB隨身碟上十大金主之一，就是透過心腹在市長室交付數百萬現金給柯，這名心腹近日遭檢廉偵訊時已供出一切，清楚交代自己送錢過程。《鏡週刊》報導爆料，該人士透露，這名金主的心腹向檢廉證稱，他是把裝滿現鈔的手提袋當著柯文哲的面交給柯的祕書後，只停留片刻後就離開，現場還有中間人，由該名心腹的證詞，也完全證明柯文哲就是如此明目張膽。