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▲《小明星大跟班》製作單位為Sandy（左）送上一台雙寶用的嬰兒推車。（圖／記者吳翊緁攝）

▲對於館長辱罵事件的法院判決出爐，吳宗憲（左）首度公開回應。（圖／記者吳翊緁攝）

Sandy吳姍儒產後回歸主持《小明星大跟班》，終於又和爸爸一起站上主持崗位，今（12）日《小明星大跟班》邀請媒體到攝影棚探班，憲哥自爆為了Sandy家裡人口又變多，自己送了一台保母車，而提到館長被法院判決要賠錢、不用道歉的結果，吳宗憲則表示：「我也覺得不用道歉，就繼續罵也沒有關係，再賠就好。」還說判決金額88萬5千2百元諧音是「爸爸我愛你」，讓吳宗憲笑說：「法官太可愛了！」《小明星大跟班》為了回歸的Sandy準備了一台雙寶用的嬰兒推車，吳宗憲則表示自己送了一台保母車，因為生了二寶，需要兩個嬰兒座椅，原本的車子已經坐不下。而Sandy今天起終於正式回歸節目，她透露從月子中心剛出來的時候，就接下金鐘主持棒，心中的確有蠻大的壓力，所以結束之後又回去休息了一陣子，如今正式開工，先跟在爸爸旁邊，也比較沒有這麼大的壓力：「真的像偉忠哥說的，就是回娘家的感覺。」並表示很期待節目。而2019年時館長因不滿吳宗憲評論網紅，開直播回嗆並使用「你什麼洨」等粗俗字眼辱罵，因此遭吳宗憲提告。法院認定館長公然侮辱，判處拘役58日，吳宗憲進一步求償200萬元，最高法院最終判決館長需賠償80萬元確定。至於道歉部分，先前高等法院要求館長須在臉書及YouTube刊登判決要旨，但該判決後來遭最高法院廢棄並發回更審。針對法院判決出爐，吳宗憲也首度當面回應，他直言：「我覺得不用道歉，就繼續罵也沒有關係，再賠就好，但我還是要提醒他，利刀傷人會癒合、惡語傷人很難消。」奉勸館長不要再用惡語傷人累積仇恨。而法院判決的金額88萬5千2百元，讓吳宗憲笑說：「法官太可愛了，88520，爸爸我愛你。」相當幽默。