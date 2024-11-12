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▲羅志祥為《SCOOL》開特訓班授課，親自上陣帶操，為選手進行「肺活量特訓」。（圖／天空娛樂提供）

▲▼選秀節目《SCOOL》成員中的林子宸（上圖中）、林擎恩、彭义翔、帝翁（上圖左）、萊恩（上圖右）等人重新演繹英文金曲〈 Die For You〉。（圖／天空娛樂提供）

▲陳立其（上排左起）、王學駿、李振浩（下排左起）、陳加樂重新演繹周杰倫〈東風破〉，不料全員落入淘汰候補區。（圖／天空娛樂提供）

▲韓晨（右）、誠太（左）組天龍地虎配為比賽搭舞上演人肉機關槍。（圖／天空娛樂提供）

由《原子少年》掀起的選秀熱，在日前《未來少女》拿下金鐘獎最佳綜藝節目獎時，將台灣選秀節目熱潮推向顛峰！以男團「四大天王」、「羅密歐」踏入演藝圈的羅志祥，近日也在選秀節目《SCOOL》中擔任起導師角色，他以自己過去曾經「犯錯」為例，藉此告誡學員們當一位「偶像」首要的功課就是「愛惜羽毛」，更語重心長要學員們「不要像自己一樣！」能唱能跳、人緣佳、外型帥氣又能搞笑的羅志祥，多年演藝事業長紅，但在2020年他卻因前網紅女友周揚清毀滅式長文爆料，一度淡出演藝圈。人們都說時間是最好的療癒劑，隨著時間持續推進，他與舊愛已和解，也逐步回到演藝圈，對於曾被爆料往事，他甚至能雲淡風輕看待，對著選秀新秀們叮嚀著「偶像」必備事項。從偶像到作育英才的節目導師，羅志祥分享自己心情，他表示，學員們都可以從《SCOOL》的許多老師身上學到很多，他笑稱：「那我今天站在你們面前是什麼呢？就是不要像我一樣，犯錯！當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，所以這是我要告訴你們的，而我站在這裡，也是要告訴你們要自我警惕，當偶像，你們要靠你們的支持者跟粉絲，所以你們一定要很對得起這個舞台，一定要很對得起你們每一次的表演。」而《SCOOL》的「畢業典禮」也即將在30日於高雄巨蛋展開，擔任「舞蹈驗收官」之一的羅志祥，特別在考前開起限定期間「補習班」授課，化身為「斯巴達教官」為每位選手們進行「肺活量特訓」，更祭出「快跑」及「有氧操」兩大換氣氣息的訓練「絕招」讓大家在歌唱舞台上穩定輸出。他表示：「每次看到練習生們被批評，我都感到很惋惜，於是決定想幫大家上課，希望能對於圓夢站上夢想舞台有些小小幫助。」選手們直呼「受用」之餘，更感受到羅主任私底下親和幽默的一面。《SCOOL》最新任務「全球藝人金曲任務」，再爆選手淘汰「退學」危機，張鈞甯愛徒李振浩、跨欄王子王學駿再度落入淘汰候補！儘管裵宇率、鄭元昕、周孟潾、誠太、韓晨、李浚赫、權利于等七人所表演的〈No Joke〉令人震撼，但卻仍不敵〈 Die For You〉小隊的超水準演出，最後評比決選時，〈NoJoke〉小隊竟然除了負責編舞的裵宇率外全員落入淘汰候補區。而歌唱組的兩隊包括演繹周杰倫-〈東風破〉的陳加樂、陳立其、王學駿、李振浩因歌唱實力差距敗給〈時間流逝〉隊，其中四位隊員黃耀冬、張宇閎、李浚赫、李東運過人唱功加上完美合音，不僅征服全場導師學員，連原唱YUJU都感動到被逼出眼淚，甚至在評比時哭到不能自己，感動說到：「謝謝你們，表現很好！讓我想到第一次唱這首歌時的感動，想起很多回憶。」而這也讓歌唱組的兩隊最後比勝負時跟舞蹈組一樣同樣出現「一面倒」的局面，〈東風破〉隊的陳加樂、陳立其、王學駿、李振浩四人全員落入淘汰候補區，也為往後戰局投下預知震撼彈！