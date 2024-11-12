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▲狂人的料理包破洞，導致刀具掉滿地。（圖／翻攝JTBC）

▲狂人的刀具掉出來後，乘客嚇壞逃跑，列車長就把他帶走。（圖／翻攝JTBC）

料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅不少參賽廚師，其中的「白湯匙」法布里、鄭智善，以及「黑湯匙」烹飪狂人（尹男老）、外送員廚師（林泰訓）等4人受邀到節目《認識的哥哥》作客，烹飪狂人就公開還未成名前，搭捷運（韓國稱地鐵）時「菜刀掉滿地」嚇瘋乘客尖叫逃竄的故事，當時他不斷解釋「我是廚師」卻沒人相信，最終慘被列車長帶走。烹飪狂人習慣皺眉，導致長相看起來相當凶狠，常被別人誤會在不爽；有一天他在下班時間、人潮眾多的時段搭捷運時，料理包包破洞導致刀具掉滿地，自己也嚇一大跳，抬頭時再度呈現「皺眉」表情，嚇壞乘客不斷尖叫、跳車逃竄，烹飪狂人不斷道歉，當下忘記澄清是一名廚師。待車廂空無一人後，列車長就上前盤問烹飪狂人，烹飪狂人此時才記得表明是廚師，但對方不相信，「我就趕快把IG的照片給他看，但他還是說：『可能還是需要跟我走一趟。』啊又不是奇怪的刀，是做菜的刀啊，而且還有夾子...」這段故事雖然可憐，但卻笑瘋《認識的哥哥》的主持人。烹飪狂人也透露是這個世界把他變成「狂人」，與做菜無關，當在經歷一些困難後，有天參加節目時聽到烤肉滋滋作響的聲音很像雨聲，那個聲音讓他心裡感到平靜，於是開啟廚師職涯；而他之所以會上《黑白大廚：料理階級大戰》比賽，是因為媽媽喜歡看兒子上電視的樣子，「因為媽媽的腳不方便，整天都在看我上節目的片段，所以我想說（我去比賽的話），她應該會很開心」。