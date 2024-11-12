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快艇開季傷兵滿營，主將「可愛」Kawhi Leonard持續缺陣，「大鬍子」James Harden一人帶隊，不僅戰績不理想，也拖垮他的個人數據，本季至今11場比賽有8場送出至少5次失誤，場均5.2次是生涯次高，快艇隨隊記者Joey Linn則感嘆，「人們對35歲的老後衛提了很多的要求。」近期4連勝的快艇今天出戰東區前段班球隊雷霆，儘管只有4名替補但表現絲毫不遜色，雙方多次互換領先，雷霆靠著一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander狂轟生涯新高45分，才以134：128險勝，快艇則吞下本季客場首敗。賽後快艇隨隊記者Farbod Esnaashari直言，當投籃命中率達55％，三分球命中率也有54%時，很少有球隊會輸球，但9顆罰球沒進，全隊有23次失誤，加上對方罰球23投22中，那麼輸球就是不可避免的了。Harden今天拿到17分11籃板9助攻，但15次出手只進5球，還有5次失誤，為本季第8次單場至少有5失誤的比賽，此外，本季場均失誤5.2次，僅次於2016-17賽季時的5.7次，過去史上只有包含Harden在內的3名球員，單季有超過5次場均失誤。另名快艇記者Linn則感嘆，Harden目前場均21.2分8籃板9助攻，這是快艇需要的全能表現，儘管他的投籃命中率35.9%創下生涯新低，同時場均5.2次失誤也領跑全聯盟，但「在Leonard缺陣的情況下，人們對於35歲的老後衛提出了很多的要求。」目前快艇以6勝5敗排在西區第9。