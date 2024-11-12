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2024世界12強棒球賽程即將展開！本屆中華隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲將再B組爭取「2席」晉級超級循環賽的名額，台灣取得預賽B組的主辦權，分別會在台北大巨蛋和天母棒球場進行多場比賽。今（12）日在進行開賽記者會，中華隊主帥曾豪駒喊出前進東京「超級循環賽」的目標。今天舉辦開賽記者會，除了要先在名古屋巨蛋進行比賽的澳洲和日本之外，其餘4隊代表皆有前來，包括中華隊、古巴、多明尼加和韓國。13日B組將會有三場比賽，包括：澳洲VS日本、韓國VS台灣、多明尼加VS古巴。中華隊這次首場就將面對強敵韓國，中華隊主帥曾豪駒在台上受訪時也表示，「這次在大巨蛋舉行對台灣棒球非常具有意義，與各國好手切磋，台灣選手也能藉此成長，希望能打出一場場感動的球賽，目標是前進東京。」台灣隊長陳傑憲則說，中職季賽強度和國際賽強度不同，因此要非常專注在場上，百分百去完成每一個Play，才能和對手對抗。「這次中華隊有很多年輕的選手，但只有相信自己，就是最強的，我相信你們的實力一定可以贏過世界的好手。」12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「，ABㄉㄨ戰績最好的前兩名將進入第二輪的「」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。墨西哥（世界排名第2）、美國（3）、委內瑞拉（6）、荷蘭（7）、巴拿馬（10）、波多黎各（12）台灣（5）、日本（1）、韓國（4）、古巴（8）、多明尼加（9）、澳洲（11）