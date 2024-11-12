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財政部今（12）日公布今（113）年10月實徵淨額3498億元，年增50.9%，累計前10月3兆2951億元，年增 9%，已提前達成年度目標，其中證交稅連18紅達213.23億元，前10月2420.23億元也創新歷年同期新高，亦提前達成全年預算數。財政部預估，受惠AI支撐台股帶動證交稅亮眼表現，上市櫃獲利增加3成有助營所稅暫繳稅款，還有央行升息等3大因素，全年總稅收將超過預算數、也就是俗稱「超徵」4000億元。財政部表示，10月實徵淨額與去年同月比較，以營所稅增加1020億元、綜所稅增加64億元、證交稅增加62億元較多。累計前10月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加822億元、綜所稅增加637億元、營業稅增加448億元、營所稅增加428億元較多，其中除總稅收之外，還有14個稅目都創下歷年同期新高，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅、房屋稅、契稅、印花稅、娛樂稅、個人房地合一稅、營利事業房地合一稅。就證交稅來看，10月及累計前10月上市上櫃股票平均每日成交值4311億元、4882億元，分別較去年同期3118億元、3305億元增38.3%、47.7%，也使得10月證交稅有213億元，年增62億元，年成長40.6%，累計前10月實徵淨額2420億元，增增822億元，年成長51.4%，創歷年同期新高，也提前達成今年預算數2086.63億元。展望今年稅收表現，財政部表示，今年受惠AI熱潮，支撐台股交易量能，證交稅表現非常亮眼，上市櫃上半年獲利也增加超過3成，這部分會挹注營所稅暫繳稅款，加上央行升息，利息所得扣繳稅款也會增加，10月全國稅收及中央政府稅收都已提前達到預算目標，接下來綜合評估影響稅收正、負因素後，預估今年全國稅收將高出預算數4000億元，中央政府稅收預估將高出3千億元。我國稅收自110年起即連年超徵，且每年超徵金額都逾千億元，110年超徵4327億元，111年全國超徵5237億元創新高，112年超徵3860億元，財政部預估，今年有望超徵4000億元。