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SOGO周年慶壓軸登場，遠東集團董座徐旭東日前喊出全台7店周年慶121億的目標，目前達成率約有6成，符合預期，其中，忠孝館目標30億，截至12日，業績高達16億，達成率也過半。在中國信託SOGO聯名卡14%高回饋、控制式預購、來店禮推陳出新，以及各品牌優惠等多重策略助力下，SOGO台北店第一波周年慶人潮年增近2成，每日湧入超過10萬人次，開出亮眼票房。SOGO表示，今年首度參戰的全新戰友「中國信託SOGO聯名卡」為SOGO帶來許多新客，民眾看準周年慶祭出包括14%超狂回饋，以及樓面超過20%以上的促銷優惠，造就周年慶第一波買氣人潮雙炸裂。觀察SOGO周年慶第一波各業種表現，以忠孝館為例，戶外用品類、家電、廚房鍋具、高端嬰兒用品汽座等業績成長20%；休閒用品5至10%、單價破萬高端保養品5%、服飾10%、超市也擁雙位數成長。值得一提的是，受惠國際黃金上揚，吸引民眾瘋買投資收藏，SOGO忠孝館黃金業績成長12至15%，周年慶首日千萬大單進帳，除此之外還有6筆百萬大單，珠寶區也超越同業、逆勢成長10%。與其他百貨相比，SOGO採取控制式預購策略，將預購時程控制在7至10天內，有效讓周年慶正式展開時，展現更為強而有力的買氣與人潮，在鞏固主顧客的同時，也兼顧一般客源。SOGO副總經理吳素吟表示，為了回饋消費者一整年的支持，SOGO周年慶給出的優惠、滿額贈以及銀行回饋力道強勁，造就百分之百的提袋率，周年慶第二波即將展開，廠商熱烈加碼更多贈品與優惠，SOGO也祭出第二波三麗鷗獨家來店禮，包括庫洛米的彈跳保溫瓶、Hello Kitty宮廷自動傘、三麗鷗保溫保冷袋以及純棉大浴巾等，力拼業績持續發威。