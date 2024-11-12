我是廣告 請繼續往下閱讀

捲入京華城弊案的民眾黨主席柯文哲，今（12）日被媒體人璩美鳳爆料，曾被柯騷擾，還要聘她擔任國安會副秘書長。對此，民進黨立委沈伯洋今（12）日直呼，柯文哲竟然想找統促黨當國安會副秘書長，然後又提名中國人來當立委，「民眾黨已經沒有什麼下限」。璩美鳳今指出，柯文哲在2022年10月5日與她開會時，突然摸她手臂，直呼柯文哲就是吃定他們這些小粉絲與小草，以為會把委屈吞下去，並利用支持的心態，來進行精神和動作的霸凌；她也秀出與柯對話訊息內容，柯表示，「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」對此，沈伯洋在社群媒體上表示，立法院長韓國瑜今突襲排審選罷法協商，若被硬闖成功，最快禮拜五就會表決，而台灣人的罷免權利，會不會被民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁沒收，就看今天下午了。沈伯洋提到，他的國安法案，是立法委員去中國要報備的案，新版舊版都被程序委員會擋，現在總共被擋16+2=18次了，「今天擋的，不意外還是民眾黨」。沈伯洋也說，今天璩美鳳事件得到關注，但大家要注意的是，柯文哲竟然想找統促黨當國安會副秘書長，然後又提名中國人來當立委，「我是覺得民眾黨已經沒有什麼下限」。